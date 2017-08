Fußball-Landesklasse Weinböhla packt in Possendorf einen Punkt ein Der Aufsteiger präsentiert sich in starker Verfassung und hat auch Chancen zu einem vollen Erfolg. TuS-Coach Würgau ist zufrieden.

TuS-Coach Yves Würgau gilt als akribischer Arbeiter. © Claudia Hübschmann

Mit einem 1:1 (1:1) bei der SG Empor Possendorf hat sich Aufsteiger TuS Weinböhla bei seinem ersten Auswärtsauftritt in der Landesklasse Mitte äußerst respektabel aus der Affäre gezogen. „Wir sind hierher gefahren um einen Punkt zu holen. Eine Einigung auf ein Unentschieden hätte ich vor der Begegnung sofort unterschrieben. Wir haben unser Ziel erreicht, obwohl am Sonntag vielleicht sogar mehr drin gewesen wäre. Wiederum hätten auch die Possendorfer gewinnen können“, sagte Weinböhlas Trainer Yves Würgau nach dem Abpfiff auf dem Sportplatz „Poisenblick“.

Nach zwei Spieltagen haben sich die Weinböhlaer auf Rang drei eingefunden. Natürlich hat die Tabelle nur wenig Aussagekraft, aber ein gelungener Auftakt ist in einer neuen Liga eminent wichtig. Lediglich der Hainsberger SV und Stahl Freital, die am Wochenende im Derby aufeinandertreffen, sind mit zwei Siegen noch besser aus den Startblöcken gekommen.

Die Possendorfer, gestärkt durch den 2:1-Sieg in der Vorwoche beim Ortsnachbarn Bannewitz, begannen von der ersten Minute an Druck aufzubauen. Doch die Gäste antworteten mit einem mustergültig ausgespielten Konter, den Julian Diener mit dem Führungstor abschloss. Der 26-Jährige war vor Saisonbeginn aus Coswig nach Weinböhla gewechselt und spielte zuvor schon beim Radebeuler BC, beim Meißner SV und in Wilsdruff. „Es macht hier wirklich sehr viel Spaß. Eine tolle Truppe“, erklärt Diener, der schon in den Vorbereitungsspielen mit einigen Torerfolgen positiv aufgefallen war.

Die Hausherren zeigten sich vom überraschenden Gegentreffer allerdings wenig beeindruckt und wollten möglichst schnell den Ausgleich erzwingen. Den verhinderte zunächst der einige Mal prächtig reagierende Weinböhlaer Schlussmann Maximilian Kausch. In der 32. Minute traf dann Spielertrainer Andre Heinisch nach einem Eckstoß zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel dominierten zunächst wiederum die Gastgeber, doch mehr und mehr erarbeiteten sich auch die Aufsteiger aus Weinböhla gute Torgelegenheiten. Empor-Torwart Pierre Oertel musste mehrfach Kopf und Kragen riskieren. Der 27-Jährige bewahrte mit starken Paraden seine Mannschaft in dieser Phase der Partie vor einem erneuten Rückstand. Maximilian Schirmer versiebte gleich zwei Hundertprozentige, auch Johannes Rothe sowie Tom Reichelt scheiterten mit Weitschüssen am Possendorfer Keeper. Doch auch die Heimelf blieb jederzeit gefährlich. „Diese Achse mit Heinisch und den beiden Offensivkräften Danny Moses und Kapitän Rene Schmidt kann man nie aus den Augen lassen. Ich war ehrlich überrascht über den Fitnesszustand von Moses. Er ist mit seinen 35 Jahren konditionell bestens drauf“, staunte Würgau.

In der dritten Nachspielminute hätte es dann doch noch beinahe mit dem Siegtor für Empor geklappt, doch die Weinböhlaer Hintermannschaft verhinderte mit Einsatz die gute Einschussmöglichkeit. Yves Würgau atmete auf: „So ist es halt. Wir scheitern mit unseren glasklaren Chancen und kassieren fast noch die Niederlage. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Vier Punkte nach zwei Spielen, dass liest sich doch richtig gut.“ Andre Heinisch war dagegen nicht zufrieden: „Wir sind erheblich unter unseren Möglichkeiten geblieben. Weinböhla stand richtig gut und wir haben viel zu wenig Durchschlagskraft entwickelt. Am Ende mussten wir uns glücklich schätzen, wenigstens einen Punkt zu Hause behalten zu haben.“

Am kommenden Sonnabend erwartet TuS Weinböhla ab 15 Uhr in der heimischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte den amtierenden Vizemeister Germania Mittweida. Die Mittelsachsen gelten als schwer zu bespielen, zählen robusten Körpereinsatz und geradlinige sowie schnell vorgetragene Angriffszüge zu ihren Tugenden. (jj)

