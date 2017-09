Fußball Landesklasse Weinböhla holt zweiten Saisonsieg Der Aufsteiger hat beim 2:1 (1:1) gegen den FV Gröditz das Glück auf seiner Seite. Gäste-Coach Schuster hadert mit der Pleite.

Mehr Ballbesitz, mehr Chancen – das steht für die schwarz gekleideten Gröditzer nach dem Gastspiel in Weinböhla auf der Haben-Seite. Kaufen können sie sich dafür nichts – denn die Gastgeber erzielten ein Tor mehr. © privat

Aufsteiger TuS Weinböhla hat am fünften Spieltag der Landesklasse Mitte mit einem 2:1 (1:1) über den FV Gröditz seinen zweiten Saisonsieg erkämpft. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir hatten am Ende wohl einfach das Quäntchen Glück mehr auf unserer Seite“, musste Trainer Yves Würgau anerkennen. Der Coach lobte sogar die Leistung des Gegners: „Eine wirklich starke Truppe. Sie haben uns permanent unter Druck gesetzt und hätten sich auf jeden Fall ein Unentschieden verdient.“

In dem intensiv geführten Kreis-Derby setzten die Gäste aus Gröditz in der fünften Spielminute den ersten Paukenschlag. Tim Zeller traf zur Führung. „Das wollte ich vermeiden. Aber die Gröditzer haben ihre Konter stets ganz stark ausgespielt und waren mit den schnellen Zeller und Rene Großmann immer brandgefährlich.“ In der 17. Minute gab es einen umstrittenen Freistoß für die Platzbesitzer. Der erste Schuss wurde noch abgewehrt, der Nachschuss von Florian Lützner landete, für Gröditz-Keeper Sven Lotzmann unerreichbar, im Kasten. Weitere gute Chancen der TuS-Elf blieben ungenutzt. In der zweiten Halbzeit waren fünf Minuten gespielt, als Florian Bartels gegenüber dem Weinböhlaer Felix Schmid das Bein stehen ließ. Andreas Schneider verwandelte den fälligen Strafstoß. Kurz darauf wechselte der Gröditzer Trainer Michael Schuster den Routinier Stefan Minge ein. „Mit ihm kam unheimlich viel Schwung in das Gröditzer Spiel. Sie waren wirklich dicht am Ausgleich dran“, sagte Würgau.

Es hagelte regelrecht Chancen auf Chancen für die Gäste, die ununterbrochen auf den Ausgleich drängten. Doch entweder vergeigten Zeller oder Lucas Rost zu ungenau oder der Weinböhlaer Schlussmann Maximilian Kausch bekam noch die Fingerspitzen ran. Der Abpfiff war für das Siegerteam ein wahrhaftige Erlösung. Gäste-Trainer Schuster haderte mit der Niederlage: „Wir sind natürlich alle sehr enttäuscht, dass wir aus Weinböhla nichts Zählbares mitnehmen konnten. In der ersten Hälfte habe ich ein ausgeglichenes Spiel gesehen, wir haben aus zwei guten Chancen ein Tor erzielt, somit ging es gerecht mit dem 1:1 in die Kabinen. In der zweiten Hälfte war das Spiel meiner Meinung nach einseitig, Weinböhla hatte bis zur 85. Minute nur eine Aktion nach vorn, daraus resultierte der Strafstoß, bei dem wir ein sehr schlechtes Abwehrverhalten an den Tag gelegt haben und somit das Gegentor bekamen.“

Am Wochenende gastieren die Weinböhlaer als krasser Außenseiter beim Hainsberger SV. „Wir sehen uns dort wirklich als Underdog. Sie haben viele Spieler in ihren Reihen, die höherklassig gespielt haben und erfahren sind. Das wird eine Lerneinheit für uns“, geht Würgau realistisch in diese Partie. Gröditz empfängt Motor Wilsdruff. „Da dürfen wir nicht wieder solche sinnlosen Gegentore einfangen“, sagte Schuster. (mit K. Hirschnitz)

Weinböhla: Kausch – Wendel, Möbius, Schneider, Berndt, Ettelt, Lützner, Heidenblut (61. Schirmer), Klix, Rothe (72. Reichelt), Schmid.

Gröditz: Lotzmann – Ayad Mohammed Fauzi, Bartels, Partuscheck, Rost, J. Dietrich, Bilal (65. Minge), Wöhlmann, Zeller, Nehrig (82. F. Pfennig), Großmann.

