Weinböhla hält eine Halbzeit lang dagegen Erst nach dem Wechsel drehen die Großenhainer E-Junioren auf. Am Ende wird es zweistellig.

Im E-Jugend-Spiel Spiel der Gastgeber gegen den Großenhainer FV spielten die Gäste von Anfang an auf Sieg. Bei Ballbesitz wurde nach vorn gespielt, Chancen waren die logische Folge. Nach der Führung in der 2. minute schien alles nach Plan zu laufen. Weinböhla versuchte, mit weiten Bällen nach vorn bei Kontern zum Erfolg zu kommen. Mit Wirkung, denn einen Stellungsfehler in der GFV-Abwehr nutzen die Gastgeber in der 5. Spielminute zum 1:1. Eine Minute später die erneute Führung für Großenhain, doch Weinböhla konnte erneut nach weitem Ball nach vorn erneut ausgleichen. Jetzt kam die stärkste Phase der Großenhainer Mannschaft in der ersten Spielhälfte. Chance um Chance wurde erspielt, und nur dem Torhüter der Gastgeber war es zu verdanken, dass das Spiel nicht schon zur Halbzeit entschieden war. So fiel das 3:4 aus Sicht der Gastgeber zur Pause eher glimpflich aus.

Nach dem Wechsel schoss Großenhain innerhalb von fünf Minuten fünf Tore zur 9:3-Führung, was eine gewisse Vorentscheidung sein sollte. Als in der 33. Spielminute Weinböhla nach einem Foul glatt Rot sah (Nachschlagen von hinten ohne Ball) und mit einem Spieler weniger auskommen muss, war die Gegenwehr gebrochen. Weinböhla stellte sich jetzt hinten rein, Großenhain war zu lässig und ließ beste Chancen liegen. Nur noch ein Tor zum 10:3-Endstand gelang. (dp)

