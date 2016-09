Weinböhla geht unter Personell dezimierte HSV-Damen unterliegen beim SV Rotation Weißenborn mit 20:35 (5:24).

Ivette Fleischer war mit acht Toren erfolgreichste Weinböhlaerin. © Rostig

Mit einer herben 20:35 (5:24)-Niederlage traten die Frauen des HSV Weinböhla am Samstagabend ihre Rückreise aus Weißenborn an. Gegen den Vorjahresvize gab es für die Frauen von Trainer Bernd Berthold nichts zu holen.

Das hat natürlich diverse Gründe. „Uns fehlte heute fast der gesamte Aufbau. Dankenswerterweise haben sich Melanie Müller aus der zweiten Frauenmannschaft und B-Jugendspielerin Gina Hübner bereit erklärt, uns auszuhelfen, ansonsten wären wir nicht spielfähig gewesen“, so HSV-Coach Bernd Berthold nach dem Spiel. Und er ergänzt: „Durch Beruf, Krankheit und Familienfeiern ist die Personaldecke derzeit sehr dünn, was sehr ärgerlich ist.“

So mussten die verbliebenen Spielerinnen auf teilweise ungewohnten Positionen agieren. Und in der ersten Halbzeit funktionierte in der Defensive überhaupt nichts. Nach gerade einmal vier Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 7:0 vorn und Trainer Berthold holte seine Damen an die Seitenlinie. Allerdings rollte der Weißenborn-Express unbeeindruckt weiter. Die HSV-Abwehr war zu nachlässig und nicht aggressiv genug, um die starken Rotation-Spielerin zu bremsen. Die Gastgeberinnen erkannten die Schwachstellen natürlich und entschieden das Spiel bereits in den ersten dreißig Minuten über die Stationen 11:3, 16:4 bis zum 24:5-Halbzeitstand für sich.

Zumindest muss man den HSV-Frauen dann hoch anrechnen, dass sie sich in der zweiten Halbzeit nicht aufgegeben haben. Trotz des 19-Tore-Rückstandes stabilisierte sich zusehends die Abwehr und nun gelangen auch vorn Tore. Natürlich nutzten die Weißenborner Verantwortlichen den komfortablen Vorsprung um munter durch zu wechseln und diverse Aufstellungen zu testen. Allerdings konnten die HSV-Damen nun ebenfalls einige kleine Akzente setzen. So gingen die zweiten dreißig Minuten mit 15:11 an den HSV Weinböhla. Nach der desolaten ersten Halbzeit verlieren die HSV-Frauen trotzdem zu deutlich gegen den SV Rotation Weißenborn. (rostig)

