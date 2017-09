Fußball-Landesklasse Weinböhla gastiert beim Spitzenreiter

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Eine hohe Hürde wartet auf TuS Weinböhla am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse Mitte. Der Aufsteiger, aktuell auf Rang acht notiert, ist am Sonntag beim ungeschlagenen Spitzenreiter in Hainsberg zu Gast. Nach vier Siegen in Folge kam der Tabellenführer am vergangenen Sonntag nicht über ein 0:0 in Bannewitz hinaus.

Bereits am Samstag empfängt der FV Gröditz (10.) die SG Motor Wilsdruff (12.), die in der Sommerpause den Weggang ihres Torjägers Clemens Krüger verkraften musste. Krüger stürmt jetzt für Landesliga-Aufsteiger Großenhainer FV und erzielte bereits fünf Tore. Neu auf der Trainerbank der Gäste sitzt der junge Paul Rabe, der aufgrund großer Personalsorgen auch schon als Spieler aushelfen musste.

Schlusslicht Coswiger FV gastiert beim amtierenden Vizemeister in Mittweida. Gastgeber Germania rangiert derzeit auf Platz sieben. Für die Gäste wäre der erste Saisonzähler schon ein Riesenerfolg. (js)

zur Startseite