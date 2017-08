Fußball Landesklasse Weinböhla erwartet den Vizemeister Der Aufsteiger ist erfolgreich in die Saison gestartet und will den fünften Punkt buchen. Gröditz und Coswig spielen auswärts.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse Mitte erwartet Aufsteiger TuS Weinböhla am Samstag den SV Germania Mittweida, dreimal in Folge Vizemeister geworden. „Bisher bin ich sehr zufrieden, denn vier Punkte nach zwei Spielen lesen sich doch richtig gut“, sagt TuS-Coach Yves Würgau, der gegen den fünften Saisonzähler ganz sicher nichts einzuwenden hätte. Mittweida kam zum Auftakt beim Landesliga-Absteiger in Freiberg mit 1:6 unter die Räder, hielt sich aber zu Hause gegen den SV Bannewitz schadlos (3:0).

Auch der FV Gröditz 1911 und der Coswiger FV spielen am Samstag. Die Gröditzer sind in Freiberg zu Gast, eine äußerst knifflige Aufgabe für die Mannen von Trainer Michael Schuster. Nach dem Auftaktsieg beim Hartmannsdorfer SV Empor (2:1) hatte der FV 1911 seine Heimpartie gegen Stahl Freital mit 1:3 verloren. „Wir haben viel zu viele Fehler im Spielaufbau produziert“, nannte Schuster als größten Mangel. In der Bergstadt muss eine Steigerung in allen Mannschaftsbereichen her, sonst wird der Ex-Sachsenligist die drei Zähler auf seinem Konto verbuchen.

Schwierig zu lösen ist die Aufgabe für den Coswiger FV, der beim SV Wesenitztal antritt. Die Gastgeber mussten zum Punktspielstart eine ganz bittere Pille in Wilsdruff schlucken (5:6). Im Heimspiel gegen Barkas Frankenberg reichten dann aber erneut fünf Tore für den ersten Saisondreier (5:1).

Der neue Coswiger Übungsleiter Thomas Schmidt hatte dagegen nach der 1:3-Auftaktniederlage in Weinböhla zwei Wochen Zeit, um mit seiner neu formierten Mannschaft Laufwege und taktische Feinheiten zu trainieren. Ob es schon für den ersten Punkt auf dem idyllisch gelegenen Sportplatz „Am Quellenberg“ reicht, wird sich zeigen. (js)

