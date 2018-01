Handball Verbandsliga Herren Weinböhla dreht das Spiel Diverse Umstellungen haben sich ausgezahlt.

Weinböhla. Das zweite Rückrundenspiel sollte für die Weinböhlaer Herren schlussendlich positiv verlaufen. Mit 30:28 (12:16) gewannen sie die Partie beim ESV Dresden.

Zum Beginn der Partie war es ein ausgeglichener Spielverlauf. Mit der permanenten direkten Manndeckung von Michal Fric und das Zulassen von einfachen Anspielen am Kreis seitens des ESV Dresden bekam der HSV Weinböhla zusehend Probleme. „Wir haben uns immer wieder rauslocken lassen statt hinten kompakt stehenzubleiben“, so HSV-Trainer Nils Gäbler zum 12:16-Pausenrückstand.

Mit einer 5:1-Deckung machte der HSV Weinböhla in der zweiten Halbzeit dem ESV das Handballleben schwer. Durch diese Umstellung gelang es den Weinböhlaer Herren häufiger, Bälle abzufangen und diese beim ESV einzunetzen. Diverse Umstellungen zahlten sich aus, ein gut aufgelegter Tomas Suchy im Tor kam hinzu. Mit seinen Paraden hielt er den HSV immer in Schlagdistanz. Als der ESV Dresden die dritte Auszeit zwei Minuten vor dem Schlusspfiff legte, nutzte Trainer Gäbler die Gelegenheit, um die letzten Spielzüge zu besprechen. „Die Mannschaft konnte das prompt umsetzen“, so ein freudestrahlender Nils Gäbler nach dem 30:28-Sieg. (er)

HSV Weinböhla: Suchy und Röpke (Tor) Schroth, Fric (10/4), Nguyen, Blanck (4), Krüger (2), Gaida, Horky (2), Faerber, Hasselbusch (4), Grießbach (2), Obst (4), Lotz (2)

