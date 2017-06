Fußball-Kreisoberliga Weinböhla dominiert die Liga Die TuS geht mit zehn Punkten Vorsprung vor Canitz über die Ziellinie. Radeburg holt Bronze und Schurig die Torjägerkanone.

Dort entlang geht es zur Fußball-Landesklasse Mitte. Weinböhlas Trainer Yves Würgau (links) bespricht die Taktik mit Kapitän Andreas Schneider, der zuletzt den verletzten Kay Ettelt als Spielführer vertrat. © Claudia Hübschmann

Die Saison in der Fußball-Kreisoberliga ist beendet. Am letzten Spieltag wurde auf den Plätzen noch einmal richtig „geballert“ und es fielen 41 Tore, obwohl eine der sieben Begegnungen torlos endete. TuS Weinböhla ging am Ende mit 71 Punkten als souveräner Titelträger über die Ziellinie. Im Vergleich: 2014/15 sicherte sich Strehla die Meisterschaft mit 56 Zählern, ein Jahr später hatten die Kreinitzer mit 61 Punkten die Nase vorn.

Die Mannschaft von Trainer Yves Würgau setzte sich deutlich vor der SG Canitz, die auf 61 Zähler kam, und dem TSV 1862 Radeburg (46) durch. Der Meister gewann 23 seiner 26 Saisonspiele. Weinböhla stellte mit nur 21 Gegentoren die beste Defensive und den zweitbesten Angriff (73). Hier wurden sie nur vom Vizemeister aus Canitz übertroffen, der sage und schreibe 103 Mal einnetzte und am letzten Spieltag mit dem 14:0 (6:0)-Heimsieg über Schlusslicht SV Lok Nossen den höchsten Saisonsieg feierte. Vier Tore steuerte Ton Schurig bei, der sich mit 29 Treffern die Torjägerkanone der Liga sicherte. Zwischen 2012 und 2016 stürmte der gebürtige Canitzer für die BSG Stahl Riesa. Der 29 Jährige setzte sich knapp gegen seinen Mannschaftskollegen Matti Mischke durch, der 26 Mal ins Schwarze traf. Rang drei in der Torschützenliste sicherte sich Fred Kühne vom LSV 61 Tauscha mit 21 Treffern.

Die Tauschaer wurden hinter Landesklasse-Absteiger SV Strehla in der Endabrechnung Fünfter und sicherten sich durch einen 3:2-Endspielsieg über Meister Weinböhla zudem den Kreispokal. Am letzten Spieltag setzte sich der LSV in Lampertswalde mit 5:2 (4:2) durch. Nach dem Rückstand durch Marcus Grille (8.), gelang Tirk Tenner ein lupenreiner Hattrick (11., 29., 38.). Thomas Lotzmann (43.) und Torjäger Fred Kühne (79.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste beim Tabellenfünften ein. Raik Maschinski hatte für die Hausherren mit einem verwandelten Strafstoß zwischenzeitlich auf 2:4 (45.+4) verkürzt.

„Wir wollten nach dem verlorenen Pokalendspiel unbedingt noch einmal zeigen, dass wir zurecht Meister geworden sind“, sagte Yves Würgau nach dem abschließenden 2:0 (0:0)-Erfolg in Strehla. „Meine Jungs konnten sich noch einmal richtig motivieren. Es war allerdings nicht leicht, denn die Strehlaer waren bissig und hatten selbst auch gute Tormöglichkeiten. Wir haben dann aber in der Schlussphase zwei Konter sehr gut ausgespielt und uns damit einen würdigen Abschluss geschaffen.“ Robin Frisch (82.) und Eric Uhlmann (89.) trugen sich als letzte Weinböhlaer Torschützen ins Spielprotokoll ein.

Aufsteiger FV Zabeltitz beendete das Spieljahr auf einem hervorragenden siebenten Platz. Allerdings ging es im letzten Saisonspiel auf heimischem Rasen vor den rund 100 Zuschauern gegen den SV Fortschritt Meißen-West (12.) hoch her. Schiedsrichter Thomas Napp schickte gleich fünf Spieler vorzeitig unter die Dusche. Insgesamt zückte der Riesaer Referee sieben Gelbe, drei Gelb-Rote und zwei Rote Karten. Beim Abpfiff standen die Gastgeber zwar nur noch mit sieben Feldspielern auf dem Platz, freuten sich aber diebisch, den zehnten Saisonsieg über die Zeit gerettet zu haben.

Ihre sportliche Talfahrt der letzten Wochen konnte die zweite Mannschaft der BSG Stahl Riesa (10.) auch in der letzten Runde nicht stoppen und kassierte eine schmerzliche 1:7 (0:3)-Heimschlappe gegen Tabellennachbar Traktor Priestewitz (11.). Erik Bewilogua und Philipp Münch trafen jeweils doppelt für die Gäste. Hatten die Riesaer am 22. Spieltag einen 10:1-Kantersieg über Absteiger Nossen (109 Gegentore) gelandet, so kassierten sie in den letzten vier Saisonpartien bei einem Remis und drei Niederlagen 24 Gegentreffer. Der Berbisdorfer SV festigte mit einem 3:2 (1:1) beim SV Röderau-Bobersen Rang sechs. In den letzten Minuten drehten Markus Engelbrecht und Gabor Schulz einen Rückstand noch zum vierten Auswärtssieg. Während Radeburg das 0:0 gegen die Großenhainer Reserve zur Verteidigung von „Bronze“ reichte, kletterten die Gäste durch den Punktgewinn auf Platz acht.

In der Fair-Play-Wertung sicherten sich die spielstarken Canitzer den Platz an der Sonne, gefolgt von Radeburg, Tauscha, Lampertswalde und Weinböhla. Der SV Röderau-Bobersen landete am Ende des 14er Feldes. Zudem war der Tabellen-Vorletzte von einem Punktabzug betroffen (drei Zähler), der sich letztendlich aber in der Endabrechnung nicht auf die Platzierung auswirkte. (J. Schwarz/J. Jahn)

zur Startseite