Weinberg neu aufgerebt Der Boden wurde sehr tief gelockert. Jetzt wächst hier ein Wein für die Zukunft.

Der Proschwitzer Weinberg ist jetzt aufgerebt worden, damit dort in Zukunft Weine für die Qualitätsstufe des sogenannten Großen Gewächses etwa vom Weißburgunder wachsen. © Symbolbild/Hübschmann

Neben Seußlitz sei Proschwitz für ihn mit die schönste Anlage seines Weinguts. Das sagte jetzt Georg Prinz zur Lippe zur Hausmesse des Unternehmens. Der Geschäftsführer nutzte den Anlass, um darüber zu informieren, dass sich die Besucher des Schlosses künftig an frisch aufgerebten Flächen des nahe gelegenen Weinbergs erfreuen können. Zuvor sei der Boden sehr gründlich aufbereitet worden, so der Winzer. Die Mitarbeiter hätten die Erde tief und mit speziellen Methoden gelockert. Die Reben sollen eine ideale Grundlage erhalten. Jahrzehnte wird es dauern, bis sich die Wurzeln in den mineralischen Untergrund eingegraben haben. Der Proschwitzer Weinberg sei jetzt aufgerebt worden, damit dort in Zukunft Weine für die Qualitätsstufe des sogenannten Großen Gewächses etwa vom Weißburgunder wachsen. Diese würden dann eine Lücke füllen, die im natürlichen Rhythmus entsteht, wenn andere bevorzugte Lagen schrittweise aufgerebt werden. Eine Gelegenheit den Weinberg zu besuchen ergibt sich mit dem Rosé-Fest des Weinguts am 1. Mai. An diesem Datum soll zudem die Stele eingeweiht werden, welche den Blick vom Berg als eine der schönsten Weinsichten Sachsens würdigt. (SZ/pa)

zur Startseite