Weinberg ist bis November Baustelle

Die gute Nachricht zuerst: Amtsleiter Dieter Peschel hat bei der chaotisch geplanten Baustelle Zittauer Straße ein Machtwort gesprochen: Der einmal begonnene Abschnitt Weinberg wird dieses Jahr fertiggestellt, aber weitere Abschnitte nicht mehr begonnen. Das erklärte er jetzt im SZ-Gespräch. Die schlechte Nachricht aber ist: Der Weinberg bleibt bis Ende November Baustelle. Und, noch schlimmer: „An vielen Tagen wird kein einziger Arbeiter auf der Baustelle anzutreffen sein.“

Ursprünglich sollte die Zittauer Straße bis 25. November auf der vollen Länge bis zur Paul-Mühsam-Straße am südlichen Ende von Weinhübel eine neue Decklage erhalten. Dass in der Vorbereitung einiges falsch gelaufen ist, gibt der Amtsleiter unumwunden zu. Allerdings weist er jede Schuld von sich. Verantwortlich sei das in Görlitz ansässige Planungsbüro. Einen Namen will er aber nicht nennen: „Wir liegen jetzt mit dem Büro im Streit.“ Vor Ort gibt es auch keine Bautafel, die diese Frage klären könnte. Peschel wirft den Planern vor, geltende Regelwerke für die Verkehrsorganisation missachtet zu haben. Das betreffe zum Beispiel das Erarbeiten von Plänen für Kreuzungen und Umleitungen, aber auch die zur Verfügung stehende Straßenbreite. Nach Aussage von Peschel hatte das Büro genug Zeit für die Planung. Wie viel Zeit, kann oder will er aber nicht sagen.

Für ihn geht es jetzt stattdessen darum, das Beste aus der Situation zu machen. Ein Hauptproblem: Sowohl Fräsfahrzeuge als auch frischer Asphalt sind nicht einfach so zu bekommen. Beides muss langfristig vorher gebucht werden, Verschiebungen sind nicht möglich. Konkret am Weinberg heißt das: Der Asphalt für die Sonnenland-Seite ist für den 26. Oktober bestellt, für die andere Seite für den 19. November. An diesen beiden Tagen laufen also die Hauptarbeiten – wenn das Wetter mitspielt. Vorher und nachher sind ein paar Tage für das Anspritzen des Straßenbelages, für Schneiden, Fugenvergießen und Markierungsarbeiten nötig. Aber eben nur ein paar Tage. Ansonsten ruht der Bau. Mit der Fertigstellung rechnet Peschel jetzt am 24. November.

Diese Woche haben Autofahrer beobachtet, dass die Fugenabdichtung, die erst bei den Bauarbeiten im Sommer eingebracht worden war, am Mittwoch wieder ausgekratzt wurde. „Das ist doch Verschwendung von Steuergeldern“, schimpft ein Autofahrer. Nein, sagt Peschel: „Die Fuge im Sommer war ein Provisorium in minderer Qualität, die Markierung im Übrigen auch.“ Es sei von vornherein geplant gewesen, dass die Fuge wieder ausgekratzt wird.

Wie es auf den restlichen Abschnitten der Zittauer Straße weitergeht, kann Peschel noch nicht genau sagen. Das Planungsbüro habe jetzt den Auftrag, eine vernünftige Lösung zu erarbeiten. Abhängig ist das Ganze von der B6, die – nach jetzigem Planungsstand – vom 10. April bis 30. Juli auf einer Länge von zehn Kilometern rund um Markersdorf und Reichenbach erneuert wird. Die Umleitung führt über S111 und Zittauer Straße. Diese kann also nicht zeitgleich zur Baustelle werden. „Allerdings gibt es nach jetzigem Stand im Mai/Juni ein Zeitfenster von sechs Wochen, in der diese Umleitungsstrecke nicht benötigt wird“, sagt Peschel. Da der Ausbau der Zittauer Straße in Weinhübel nur vier Wochen dauert, wäre das also machbar.

Peschel will sich nächste Woche mit der Görlitzer Straßenverkehrsbehörde abstimmen, ob er dieses Zeitfenster tatsächlich nutzen kann. Das hängt freilich davon ab, ob die Stadt Görlitz in dieser Zeit weitere Baustellen plant. Falls das Zeitfenster nicht funktioniert, wird die Zittauer Straße frühestens im September zur Baustelle, denn bis Ende Juli wird die B6 gebaut und den August will Peschel als Puffer lassen, falls die B6 nicht pünktlich fertig wird.

