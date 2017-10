Kommentar Weinbauverband lernt nicht aus Fehlern Probleme lassen sich nicht durch Aussitzen und Tuscheln hinter geschlossenen Türen lösen, meint SZ-Redakteur Peter Anderson.

Wenn sich vier frühere Weinhoheiten und drei bekannte Weinhändler- und -freunde bzw. Veranstaltungsmanager kritisch und teils drastisch über einen Beschluss des Weinbauverbandes äußern, dann lässt sich wohl kaum von einem „ganz, ganz kleinen Personenkreis“ sprechen. Im Gegenteil: Das sind Anzeichen für einen sich ankündigenden Shitstorm, das heißt das lawinenartige Auftreten von heftiger Kritik.

In diesem Fall gibt es von fähigen Agenturchefs einen einzigen guten Rat: Jetzt hilft nur die Flucht nach vorn, der Gang an die Öffentlichkeit. Falls sich der Angegriffene keiner Fehler bewusst ist, dann mit Breitseite gegen die Gegner schießen oder aber eigene Missgriffe eingestehen und – so möglich – korrigieren.

Im Fall der von der Wahl der Sächsischen Weinkönigin ausgeschlossenen Dresdner Studentin Katharina Kretschmer ist anscheinend vor allem ein Fehler gemacht worden. Die Absage an sie wurde vom Weinbauverband nicht richtig kommuniziert. Dessen Chef sagt, es habe Gespräche gegeben. Manchmal reicht das aber eben nicht aus. Da muss nochmal und nochmal geredet werden, um einer enttäuschten jungen Dame diesen für sie schweren Beschluss einleuchtend zu erklären. Lässt er sich jedoch nicht einleuchtend erklären, dann war er vielleicht am Ende auch nicht richtig.

Die Reaktion des Weinbauverbandes mit dem Verweis auf „interne Klärung“ zeigt vor allem eins: Die Spitzenvertretung von Sachsens Winzern, der mit der Winzergenossenschaft bereits der größte Weinerzeuger abhandengekommen ist, hat seit Dimethoat-Affäre und missglückter Weinprämierung nichts gelernt. Probleme lassen sich nicht durch Aussitzen und Tuscheln hinter geschlossenen Türen lösen, sie gehören transparent besprochen und kommuniziert, gerade wenn man seinen Wein so teuer an den Kunden bringen möchte, wie hier in Sachsen.

