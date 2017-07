Weinauteich in Zittau wächst zu Tote Fische und unklare Zuständigkeiten sorgen für Streit. Gondeln ist erst einmal passé.

Jens Claus vom „Wirtshaus Zur Weinau“ zeigt, wie Wasserpflanzen das Gondeln auf dem Weinauteich erschweren. © matthias weber

Zittau. Jens Claus vom „Wirtshaus Zur Weinau“ hat sich in den Kahn gesetzt, um zu demonstrieren, warum kein Mensch auf dem Weinauteich gondelt. „Das macht keinen Spaß mehr“, sagt er und vergleicht das Rudern auf dem Teich mit Kraftsport. Tatsächlich hat der Weinauverein, dem Claus angehört, derzeit keinerlei Einnahmen aus der Vermietung der Boote. Der Grund: Der Teich ist voller Wasserpflanzen, die prächtig gedeihen und an den Rudern hängen bleiben. Ingrid Podlipny nennt den Teich in einem Leserbrief an die SZ eine Kloake. Mitte Juni kam es zum Supergau. Rund 40 tote Karpfen schwammen auf der Wasseroberfläche. „Das ist die reinste Tierquälerei, eine üble Schlamperei“, schreibt die Zittauerin und verlangt, dass die Pächter des Weinauteiches zur Verantwortung gezogen werden. Die Rechtslage um das Gewässer ist jedoch etwas kompliziert: Grundstückseigentümer ist die Stadt Zittau. Der Anglerverband Dresden hat den Teich gepachtet und setzt im Frühjahr junge Karpfen aus, die er im Herbst wieder abfischt. Der Anglerverband duldet das Gondeln auf dem Teich, damit der Weinauverein die Boote vermieten kann.

Als am 13. Juni bei der Stadtverwaltung die Meldung einging, dass tote Fische im Teich schwimmen und starker Algenwuchs aufgetreten sei, wurde bei einer Vor-Ort-Begehung festgestellt, dass der Teich etwa 20 Zentimeter zu wenig Wasser führte und es dadurch zu warm wurde, sagt Stadtsprecher Kai Grebasch. Die Wärme sei schlecht für die Fische und zu viel Sonne sei gut für die Algen. Als Ursache wurde ein defekter Einlass-Schieber ausgemacht, der zu wenig Wasser in den Teich ließ, so Grebasch. Der Schieber wurde geöffnet und drei Tage später habe der Teich wieder seine normale Wasserhöhe erreicht. „Das ist keine Veralgung, das sind ganz normale Wasserpflanzen“, sagt hingegen Zoofachhändler Klaus-Peter Scharf. Er füttert im Auftrag des Dresdner Anglervereins alle zwei bis drei Tage die Karpfen. Noch im Juli werden die Wasserpflanzen absterben, beruhigt er. Auch die Stadtverwaltung scheint das Problem als erledigt zu betrachten, so lesen sich jedenfalls die Antworten auf die Fragen der SZ. „Der Teich hat genügend Wasser. Spätestens im Juli wird die Algenblüte vorbei und das Wasser wieder klar und sauber sein“, schreibt Stadtsprecher Grebasch.

Jens Claus will sich mit diesen Erklärungen nicht zufrieden geben. Er ist der Meinung, der Wasserstand sei jetzt 20 Zentimeter zu hoch. Der Ablass-Schieber sei falsch eingestellt, deshalb würde kaum Wasser ablaufen und so könne kaum frisches Wasser aus dem Eckartsbach nachfließen. Als gelernter Vermesser könne er den Wasserstand genau messen und werde nachweisen, dass er zu hoch ist, so der Gastwirt. Die Unterseite des Bootsteges liegt auf der Wasseroberfläche auf, für Jens Claus ein klares Zeichen, dass der Wasserstand zu hoch ist. „Der Teich muss im Winter mal ausgeschachtet werden“, sagt er. Nach seinen Informationen sei das im Jahre 1987 zum letzten Mal geschehen. Durch das Ausschachten könne der Teich wieder etwas tiefer werden und der Lebensraum für die Fische käme wohl wieder der ursprünglichen Größe nahe.

