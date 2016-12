Aus dem Gerichtssaal Wein, Weib und Gewalt Ein Weinfestbesucher erleidet eine Gehirnerschütterung und eine offene Wunde am Auge. Für den Täter wird das teuer.

Wein, Weib und Gesang wie in einem Straußschen Walzer beim Weinfest in Meißen. Doch dann kam hier in der Nähe des Kinos noch Gewalt dazu.

Das Weinfest an diesem Septembermorgen ist längst zu Ende, als ein 29-jähriger Coswiger noch weiter feiern will, sich auf den Weg zur „Loge“ macht. In Höhe des Kinos an der Leipziger Straße gerät er mit einer Frau in ein Streitgespräch. Worum ist dabei ging, wissen weder er noch die Frau. Möglicherweise dachte der Coswiger, die Frau sei allein unterwegs und wollte sie anbaggern. Sie gehört aber zu einer Gruppe, die nach Hause will und in der jeder alleine läuft. Ihr Mann geht dazwischen, und schon hat er die Faust des Angeklagten im Gesicht. Er stürzt zu Boden, schlägt auf dem Pflaster auf, möglicherweise auch auf dem Bordstein. Spätestens hier ist für ihn das Weinfest zu Ende, er kommt ins Krankenhaus. Und der Täter vor Gericht.

Das alles habe sich nicht so zugetragen, behauptet er. Die Gruppe sei sehr lautstark und alkoholisiert gewesen. „Der angeblich Geschädigte dachte wohl, dass ich seiner Frau etwas Böses will. Er stand vor mir und wollte mir ins Gesicht schlagen. Es misslang, weil er betrunken war. Dann habe ich ihn an der Jacke gepackt und zur Seite gestellt“, sagt er. Dabei sei der Mann zu Boden gegangen. Er habe nicht gesehen, dass er verletzt wurde. Damit sei die Sache für ihn beendet gewesen. Er sei in die Loge gegangen. Dort holte ihn später die Polizei heraus.

Die Zeugen schildern das Geschehen anders. Die Gruppe, bestehend aus zwei Ehepaaren, hatte zwar einiges an Wein im Laufe des Abends getrunken, aber stark betrunken war niemand von den Vieren. Der Geschädigte hat die Situation als bedrohlich empfunden, deshalb sei er dazwischengegangen. Und habe sofort einen Faustschlag ins Gesicht erhalten.

Auch für einen anderen Zeugen war die Situation bedrohlich. „Der Angeklagte war aggressiv, ging auf die Frau zu. wäre der Geschädigte nicht dazwischengegangen, hätte ich es getan“, sagt dieser Zeuge. Der Mann sei von dem Angeklagten umgeworfen worden, auf dem Boden aufgeprallt. Einen Schlag hat der Zeuge allerdings nicht gesehen. Staatsanwältin Yvonne Birke geht nach den Schilderungen des Geschädigten, der zwei Wochen krank war, und der Zeugen von einem Faustschlag aus. Entscheidend sei jedoch, dass der Geschädigte zu Boden gebracht wurde. Dies reiche für eine Körperverletzung aus. Von einem bloßen „Zur-Seite-Stellen“ können jedenfalls keine Rede sein sagt sie und fordert eine Geldstrafe von 1 500 Euro für den Angeklagten, der sich mit seinen 29 Jahren noch in der Ausbildung befindet.

Verteidiger Jörg Linow hingegen hält das Kerngeschehen für fraglich, hat erhebliche Zweifel, ob sein Mandant eine Körperverletzung begangen hat, fordert Freispruch. Richter Michael Falk geht wie die Staatsanwaltschaft von einem Faustschlag aus, aufgrund dessen der Geschädigte zu Boden fiel. Er verurteilt den Coswiger wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe, bleibt aber mit 900 Euro unter dem Antrag der Staatsanwältin. Das wohl auch, weil der Angeklagte ebenfalls verurteilt wird, an den Geschädigten 1 077 Euro plus Zinsen an Schadensersatz zu leisten. Das sind vor allem die Behandlungskosten. Außerdem muss er 1 500 Euro Schmerzensgeld zahlen, die Kosten des Verfahrens und der Nebenklage tragen. Alles in allem dürften so um die 4 000 Euro zusammenkommen. Das war für ihn ein teurer Faustschlag.

