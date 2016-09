Wein und Musik in der Kirche Die Ziegraer Kirchgemeinde hat bei einem Konzert Geld für ihre Turmuhr gesammelt. Die Summe teilt sie schwesterlich.

Stück für Stück bringen die Ziegraer ihre Kirche in Schuss, so wie hier beim Frühjahrsputz im April dieses Jahres. © DA-Archiv/ Rasmus Wittrin

Die Uhr in der Ziegraer Kirche läuft wieder wie geschmiert – denn sie ist es tatsächlich. Die Kirchgemeinde hat sie ausbauen, reinigen und warten lassen. „Aber das Zifferblatt auf der Westseite ist in einem schlechten Zustand“, sagte Christian Otto. Die Erneuerung würde etwa 3000 Euro kosten. Teuer sei dabei nicht das Anfertigen des neuen Zifferblatts durch einen Maler. „Wir brauchen aber für den Aus- und Einbau eine Hebebühne“, sagte Otto.

Stück für Stück bringen die Ziegraer ihre Kirche in Schuss. Vor der Uhr war die Orgel dran. Bei der Finanzierung helfen die Konzerte, die Otto mit seinem Team organisiert – zwei im Jahr. Am Sonntag gab es zum zwölften Mal die „Ziegraer Sternstunden“. Um „Zither und Wein“ drehte sich das Programm mit Birgit Weber und Tobias Duteloff aus Freiberg. „Die beiden waren schon zum dritten Mal in Ziegra. Im nächsten Jahr geben sie ein Weihnachtskonzert“, sagte Otto. Die Rolle des Weins im christlichen Glauben stand dieses Mal neben der Zithermusik im Vordergrund. „200 Mal wird der Wein in der Bibel genannt und etwa 100 Mal der Weingärtner“, sagte Otto.

Wein gab es auch nach dem Konzert – zu trinken. Die „Schlückchen und Häppchen“ wurde den Gästen im Pfarrgarten bei einem Gespräch gereicht. Die Spenden der 100 Besucher haben die Ziegraer dieses Mal mit der Schwestergemeinde Technitz geteilt. „Das ist eine Geste, dass wir zusammengehören. Für die Technitzer ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Die brauchen in den nächsten Jahren sechsstellige Beträge für die Sanierung der Kirche“, sagte Otto. Die Technitzer Kirchgemeinde plant die Instandsetzung der Nordfassade der Kirche. Danach soll es im Inneren weitergehen. Auch die Instandsetzung der Orgel sei nötig.

zur Startseite