„Wein und Hobby passen nicht zusammen“

Workshops zu Weinbau und Klimawandel: Winzer im Elbtal können noch bis Februar 2018 kostenfrei an Workshops zu Weinbau und Klimawandel teilnehmen, selbst wenn sie nicht Mitglied im Weinbauverband sind. Gefördert wird das Gemeinschaftsprojekt von Weinbauverband und Schloss Wackerbarth durch den europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Große Jungweinprobe: Am 5.Mai wird die große gemeinsame Jungweinprobe der Anbaugebiete Sachsen und Saale-Unstrut in der Börse Coswig stattfinden.

Neue Broschüren: Im vergangenen Jahr hat der Weinbauverband seine neue Imagebroschüre fertiggestellt, außerdem gibt es nun eine „Best-of-Sachsen“-Broschüre, die prämierte Weingüter und ihre Weine an der „Weingold-Sachsen-Route“ vorstellt. „Das soll eine Motivation für unsere Weingüter sein, an der Landesweinprämierung teilzunehmen“, so Klitzsch.

Quelle: SZ-Recherche