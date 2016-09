Wein, Musik und ein Prototyp Zum Weinfest hat der mobile Stand des Gewerbevereins Premiere. Er ist platzsparend und sehr schnell aufgebaut.

In genau einer Woche beginnen die Mitglieder des Leisniger Gewerbevereins mit den aktiven Vorbereitungen für das Weinfest. Zuerst wird dafür voraussichtlich die neue mobile Bude des Vereins auf dem Markt aufgestellt. Sie ist ein Prototyp. „Mit ihr wollen wir zeigen, was machbar ist“, erklärt Vereinsvorsitzender Sven Wolf. Die Vorteile: Die Bude ist innerhalb einer halben Stunde aufgebaut. Die Unebenheiten auf dem Markt lassen sich durch ein spezielles System leicht ausgleichen. Schwerer haben es dagegen die Mitarbeiter des Bauhofes. Sie benötigen für das Aufstellen von einer der Holzbuden etwa drei bis vier Stunden, schätzt Wolf. Auch das Abbauen der neuen Bude sei leichter. „Man kann sie zusammenklappen und die Teile stapeln. Dadurch wird weniger Staufläche benötigt“, so der Vorsitzende.

Insgesamt werden für das Weinfest am 17. September acht Buden rund um den Markt aufgestellt. „Mit einem Stand sind auch unsere Städtepartner aus Ungarn dabei“, sagt Wolf. Die Italiener haben kurzfristig abgesagt. Sie richten am selben Wochenende ein eigenes großes Fest aus. Das Abendbrot können sich die Besucher des Leisniger Festes an diesem Tag Zuhause sparen. Denn neben Weinen werden zahlreiche Speisen vorbereitet. Flammkuchen, Gyros, Roster, Steaks und Pilzpfanne nennt Wolf als Beispiele.

Wie viele Sitzgelegenheiten für die Gäste zur Verfügung stehen werden, sagt der Vereinschef nicht. „Genügend“, antwortet er auf die entsprechende Frage. Nachdem dem Verein nach einer früheren Veranstaltung Biertisch-Garnituren gestohlen wurden, sorgt er nun vor. „Sie werden alle angeschlossen“, erklärt Wolf. Außerdem werden die Sitzgelegenheiten sofort nach dem Weinfest wieder zusammengepackt.

Zu Ende ist es spätestens um Mitternacht. Zuvor sorgen die Band Daily Cool und die Madnight-Rockband für Stimmung auf dem Markt. Aus Rücksicht auf die Anwohner aber längstens bis 24 Uhr. Obwohl der Wetterbericht kein schlechtes Wetter prophezeit, hat der Verein auch für eine Regenvariante gesorgt. Im Fall des Falles werde über den Sitzgelegenheiten einfach ein Fallschirm aufgespannt. „Rund 18 Meter misst er im Durchmesser“, erklärt Sven Wolf.

Weinfest: 17. September von 17 bis 24 Uhr auf dem Leisniger Markt.

