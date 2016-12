Wein aus Liegau – Erfolg mit viel Geduld Andreas R. Kretschko hat in seinem Weingut im Radeberger Ortsteil schon die nächste Premiere im Fass.

Winzer scheinen irgendwie so gar nicht ins hektische Heute zu passen, denn sie brauchen vor allem eines: Zeit. Und wer hat die schon? „Als Winzer braucht man einfach Geduld“, weiß Andreas R. Kretschko. Der Winzer aus Liegau braucht seine Geduld dabei nicht nur, um allen staunend Nachfragenden zu erklären, dass es sich tatsächlich um Wein aus Liegau-Augustusbad handelt, sondern er ist ja seit gut drei Jahren auch für seinen hochwertigen Weißwein bekannt.

Ausschließlich Weißweine, so ist er Ende 2013 gestartet, als er sein Weingut an der Langebrücker Straße in Liegau eröffnet hatte: Müller-Thurgau, Weißburgunder, Grauburgunder und Riesling. „Aber derzeit reifen in meinem Weinkeller auch gut 300 Liter Spätburgunder, der erste Rotwein meines Weinguts also“, sagt er – und das nicht ohne Stolz. Aber Andreas R. Kretschko muss eben auch gleich wieder auf die Euphoriebremse drücken: „Der Rotwein braucht noch ein gutes Jahr!“ Weihnachten 2017 könnten die ersten der insgesamt wohl 400 Flaschen von Kretschkos Spätburgerkunder verkauft werden. Bis dahin bleiben sie in einem Fass, für das es ebenfalls viel Geduld und Zeit gebraucht hatte. „Das Holz stammt von Eichen aus der Königsbrücker Heide und musste drei Jahre trocknen“, verrät der Liegauer. Ein besonderes Fass für einen besonderen Wein, fügt er an.

Ein Wein übrigens, der es schon mit seinem ersten Jahrgang 2012 in den renommierten internationalen Weinführer Gault&Millau geschafft hatte. Und das auf Anhieb unter die 1 000 besten deutschen Weine. Und zwar immerhin mit dem Prädikat „besonders zu empfehlen“. Ein Fakt, für den es wichtig zu erwähnen ist, dass es deutschlandweit immerhin über 45 000 Weinhersteller gibt.

Namhafter Wein-Experte

Wer den Werdegang des Liegauer Winzers verfolgt, den wundert dieser furiose Auftakt nicht wirklich. Denn Andreas R. Kretschko ist ein durchaus namhafter Wein-Experte. Nach seinem vierjährigen Studium in Hessen – er ist Diplom-Oenologe; Weinbau-Ingenieur also –, arbeitete er in Franken, auch in Kanada, auf durchaus renommierten Weingütern. Dann aber kam ein Anruf; das bekannte Staatsweingut Wackerbarth Radebeul wollte den Liegauer unbedingt haben. „Also war ich dann sieben Jahre lang Weinbauleiter in Wackerbarth“, denkt Andreas R. Kretschko zurück. Jahre, in denen er sich nicht auf seinem Wissen ausgeruht hat, sondern immer wieder Neues in sich aufsog.

Es reiften – um im Wein-Sprachbild zu bleiben – zunehmend neue Ideen. Ideen, die er letztlich dann auch in einem eigenen, in seinem eigenen, Weingut umsetzen wollte. Also kaufte er sich moderne Gärtanks, baute den Keller seines Einfamilienhauses in Liegau-Augustusbad zum Gärkeller um. Und pachtete Weinhänge in Radebeul und Meißen. Dort, an den sonnigen Steillagen, wächst seither sein Wein. „Aber der Herkunftsort ist immer der Sitz des Weinguts, deshalb ist es also tatsächlich Liegauer Wein“, stellt Winzer Kretschko klar.

Wein soll exklusive Marke bleiben

Seit diesen ersten Schritten in die Selbstständigkeit hat sich eine Menge getan. Aus den anfangs 0,1 Hektar Weinanbaufläche sind mittlerweile immerhin 1,2 Hektar geworden. Erst vor wenigen Wochen hat Andreas R. Kretschko weitere 3 000 Quadratmeter Hang in Meißen gepachtet. Und in Meißen ist zudem in diesem Jahr seine neue Edition „Bacchus“ gereift, „auf neu angepflanzten Jungwein-Hängen“, beschreibt er.

Auch in Pesterwitz sind Flächen hinzugekommen, „sodass jetzt ein Stand erreicht ist, auf dem ich erst mal eine Zeit lang bleiben will“. Denn sein Credo lautete von Beginn an: „Klein, aber fein – und langsam wachsen!“ Der Liegauer Wein soll eine exklusive Marke bleiben. Schritt für Schritt soll das Unternehmen größer werden, „aber nicht riesig“, macht er deutlich.

In keinem Fall soll das Wachsen auf Kosten der Qualität gehen. „Mein Wein ist ja in der Dresdner Spitzen-Gastronomie vertreten – und ich bin auch diesmal wieder unter den besten tausend deutschen Weinen reingekommen“, freut sich Andreas R.Kretschko beim Blick in die neueste Ausgabe des Gault&Millau.

Gut 7 500 Flaschen werden es jedenfalls sein, die in diesem Jahr aus dem Weingut in Liegau-Augustusbad auf den Markt kommen. „Eine stolze Zahl“, sagt Andreas R. Kretschko. Und fügt mit einem Schmunzeln an: „Meine Frau schafft es nun nicht mehr, alle meine Flaschen mit Etiketten zu bekleben!“ In den Anfangstagen des Weinguts hat sie das nämlich getan, „weil ich das nie so gerade hinbekommen habe wie sie“. Nicht die einzige Veränderung; „mittlerweile stehen 15 Tanks und drei Fässer in meinem Keller“.

Wer den Wein aus Liegau-Augustusbad kosten will, bekommt ihn übrigens im Raum Radeberg beispielsweise bei Wein-Rußig an der Röderstraße, im Geschäft Natürlich&Würzig an der Radeberger Ober-straße und im Dorfladen in Liegau.

