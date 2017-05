Wein als Kulturgut Das Dorffest in Liegau-Augustusbad war wieder gut besucht. Ein Anlaufpunkt war der Stand des Winzers.

Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (l.) verkostet im Beisein zahlreicher Gäste die Weine des Liegauer Weinbau-Ingenieurs Andreas R. Kretschko (M.). Aus seiner Firma gibt es gute Nachrichten. Die Nachfrage nach Liegauer Wein ist erheblich angestiegen.

Die kleinen Gäste nutzten die Gelegenheit zur Rundfahrt in der Pferdekutsche.

Das Liegauer Dorffest im Peter Adler Park war ein Fest für Generationen.

Martin Wallmann (l.) und Chorleiter Andreas Zöllner (r.) unterstützten das Konzert mit Instrumentalmusik.

Der Peter Adler Park in Liegau-Augustbad wurde am Sonnabend zum Besuchermagneten. Die Liegauer hatten sich zusammengetan, um sich als modernen Lebensmittelpunkt für unterschiedliche Menschen zu präsentieren. „Lebensqualität wird zuerst von den Einwohnern gemacht. Ich komme gern nach Liegau-Augustusbad“, war vom Radeberger Stadtrat Detlev Dauphin zu hören. Menschliches Miteinander sei dort ein wichtiger Faktor für Lebensqualität, findet er. Der Festverlauf sollte ihm recht geben.

Im Peter Adler Park präsentierten sich die Kinder der hiesigen Kita mit einem Programm. Auch Erstklässler der Liegauer Grundschule machten mit. Das Heimatmuseum hatte seine Pforten ebenfalls geöffnet. Und viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die Geschichte des Radeberger Ortsteiles, zu informieren.

Liegau-Augustusbad war nämlich mal ein berühmter sächsischer Kurort, in dem viele Einwohner von der Gästeschar lebten. Heute gehen die medizinischen Zukunftsimpulse vom Epilepsiezentrum aus, das aus der einstigen Heilstätte für Epilepsiekranke hervorgegangen ist. Von dort kommen auch Impulse für das Kulturleben. Der ganz besondere Chor „Liegauer Liederlust“ war zu erleben. Der Liegauer Musiker Andreas Zöllner leitet den Chor und Martin Wallmann, der Geschäftsführer der Kleinwachauer, spielte bei dem Auftritt Cello.

In der Heimatstube gibt es museale Einblicke in die Vergangenheit des Ortsteiles. Die Dorfschule mit Accessoires aus vergangenen Jahrhunderten sieht so aus, als seien Lehrer und Schüler gerade erst nach Hause gegangen. Schon wegen der liebevollen Nachbildung des einstigen Dorflebens hat sich die Heimatstube den Ruf erarbeitet, besonders authentisch zu sein. Vereinschef Heinz Graf war beim Dorffest hin und wieder auch mit der Kamera unterwegs. Heimatfilmgestalter Frank Schuhmann hatte ihn darum gebeten, schöne Festmomente aufzunehmen, weil er selbst anderswo filmt. Lässt das darauf schließen, dass demnächst wieder ein Film von Liegau-Augustusbad erwartet werden kann? „ Warten wir die kommende Liegauer Filmnacht am 2. September im Peter-Adler-Park ab“, rät Heinz Graf.

Die Zuchtfreunde des Rassekaninchenzuchtvereins S114 Liegau-Augustusbad brachten wieder ihren Festbeitrag. Besonders in diesem Jahr geriet der Verein in den Fokus der interessierten Fachöffentlichkeit. Immerhin stellt der Verein in seinem Jubiläumsjahr den Bundesrammler 2017 in der Rasse „Englische Widder weiß“.

Ein besonderes Liegauer Kulturgut sind die weitbekannten Kretschko-Weine. Dipl.-Ing. für Weinbau und Önologie Andreas R. Kretschko fand auch beim diesjährigen Dorffest wieder reißenden Absatz für seine Weine. Wie schön ihr Heimatort Liegau Augustusbad ist, konnten die Kinder bei einer Dorfrundfahrt mit Thilo Smiatek erfahren. Der Arnsdorfer ist in der Region als Unternehmer für Kutsch- und Kremserfahrten bekannt. Die Dresdner Sängerin Claudia Hofmann auch als Liebesfräulein bekannt zog eine frech-frivole Schlagerparty auf und als die Sonne längst untergegangen war, ließen die White Hat Drummers ihre Trommelstöcke furios tanzen.

