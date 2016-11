Weil alles klebt: Linden müssen weichen An der Bischofswerdaer Straße in Neustadt haben die Bäume den Lack von Autos beschädigt. Für die Stadt gibt es nur eine Lösung.

Die Lindenallee an der Bischofswerdaer Straße in Neustadt ist zum Problemfall für Autohäuser geworden. Die Lösung heißt Kahlschlag. © Dirk Zschiedrich

. Der Griff der Autotür klebt, die Scheiben sind blind, das Dach dreckig, die Scheibenwischer lassen sich nur mit Gewalt lösen. Das sind die Nebenwirkungen, die Autofahrer zu spüren bekommen, wenn sie ihren Wagen im Spätsommer und Herbst unter einer Linde geparkt haben. Dann helfen nur noch Wasser und Schwamm. Für das Renault-Autohaus Büchner in Neustadt ist es damit nicht mehr getan. Das Ausstellungsgelände der Firma an der Bischofswerdaer Straße wird gesäumt von mehreren Linden. Sie wurden in den Neunzigerjahren gepflanzt. Damals wurde die Ortsumfahrung nach Bischofswerda gebaut. Die Bäume haben sich zu einem Ärgernis entwickelt – für mehrere Autohäuser. Je höher sie wachsen, desto größer ist der Schaden, den sie verursachen. „In diesem Jahr war es besonders schlimm“, resümiert Filialleiter Dirk Hartmann.

Der Grund ist der sogenannte Honigtau, der von den Bäumen tropft. Er stammt von Blattläusen, die sich in den Linden aufhalten. Genau genommen handelt es sich bei dieser klebrigen Masse um Blattlaus-Urin. Die Tiere saugen den Saft aus den Lindenblättern und scheiden später eine stark zuckerhaltige Lösung aus, die in klaren Tropfen von den Linden herabfällt – direkt auf die Ausstellungswagen des Autohauses. Der klebrige Belag ist an sich nicht schädlich. Darin können sich jedoch Pilze einnisten, die sich von dem Sirup ernähren. Diese bilden einen schwarzen Belag, der sich in praller Sonne in den Autolack einbrennen kann. „Etliche Neuwagen wurden dadurch bei uns beschädigt“, sagt Dirk Hartmann. Und steht damit nicht allein da. Auch das benachbarte Autohaus Sturm hat ähnliche Erfahrungen machen müssen.

Wie aggressiv Honigtau sein kann, erklärt ein ADAC-Sprecher. „Bei mittelfristiger Einwirkungszeit gibt es nur unscheinbare Einkerbungen in der Decklackschicht. Längere Unaufmerksamkeit führt zu ringförmigen Ablösungen des Decklackes“, sagt er. Schmutzige Autos sollten deshalb schnellstmöglich aus der prallen Sonne entfernt werden. Ein Rat, der für die betroffenen Autohäuser jedoch keine Lösung ist. Sie sind auf die Ausstellungsfläche an der Bischofswerdaer Straße angewiesen.

Die Firmen haben sich deshalb an die Stadt Neustadt gewandt. Bei einem Vororttermin mit Bürgermeister Peter Mühle (NfN) sowie Vertretern des Bauhofes und des Bauamtes wurde das Problem besprochen. Auch im Technischen Ausschuss waren die Linden Thema. Mit dem Ergebnis, dass sie nun gefällt werden. Insgesamt 15 Bäume werden an der Ostseite der Bischofswerdaer Straße abgesägt. Eine Entscheidung, die einigen Neustädtern jedoch sauer aufstößt. Einer von ihnen ist Herbert Schnicke. Er kann den Kahlschlag überhaupt nicht verstehen. Vor allem, weil die Bäume noch so jung sind. Erst 1992 seien sie gepflanzt worden.

An der Entscheidung ist laut Stadtverwaltung jedoch nicht mehr zu rütteln. Die Bäume kommen definitiv weg. Kahl bleibt der Fußweg an der Bischofswerdaer Straße allerdings nicht. Die Kommune muss für Ersatzgrün sorgen. So ist es im sogenannten Grünordnungsplan festgeschrieben. „Bei der Fällung der vorhandenen Bäume ist eine Ersatzpflanzung in gleicher Anzahl zwingend erforderlich“, bestätigt Stadtsprecherin Sarina Mann. Bis April nächsten Jahres sind demnach 15 neue Bäume zu pflanzen. Fest steht, es werden dieses Mal keine Linden sein, sondern Spitz-Ahorn-Bäume.

