Weihnachtszirkus-Premiere Diesmal hat Radeberg in der Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes zu bieten.

Auch der Schneemann Olaf aus den Disney-Weihnachtsfilmen wird beim „Radeberger Weihnachtszirkus“ zu erleben sein. Premiere ist Heiligabend. Foto: Thorsten Eckert © Thorsten Eckert

Radeberg. Natürlich, der flotte Spruch liegt auf der Hand: „Weihnachten geht bei uns nie ohne Zirkus ab …“ Aber was augenzwinkernd sprichwörtlich gemeint ist, kann diesmal in Radeberg durchaus wörtlich genommen werden. Denn erstmals lädt in der Bierstadt ein Weihnachtszirkus ein!

Premiere für dieses für Radeberg bisher ungewohnte Angebot ist dabei am morgigen Heiligabend; 14 Uhr. „Vor der Bescherung gemeinsam mit der Familie in den Zirkus, das ist doch mal eine tolle Idee“, ist Samuel Endres überzeugt. Er ist der Chef des kleinen Familienzirkus „Magic“, dessen Zelt ja seit einigen Wochen auf dem Gelände der alten Turnhalle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg steht. Und eigentlich wollte die Zirkusfamilie auch längst weitergezogen sein. „Aber nach unserem Radeberg-Gastspiel ist uns der Anschluss-Termin weggebrochen“, sagt der Zirkuschef. Also war man sich im Familienkreis schnell einig, aus der Termin-Not sozusagen eine Auftritts-Tugend zu machen. Und so wurde aus dem eigentlich nur bis zum 3. Dezember geplanten Gastspiel nun also ein echter Weihnachtszirkus. „Wir haben neue Nummern einstudiert, haben das Zelt und und das Umfeld weihnachtlich gestaltet und haben uns auch Weihnachtskostüme besorgt“, beschreibt Samuel Endres. Herausgekommen ist nun also ein Weihnachtsprogramm, „bei dem auch der Weihnachtsmann vorbeischauen wird“, verrät der Zirkuschef schon mal. Mit dabei ist aber auch Schneemann Olaf und weitere Figuren aus den bekannten Disney-Weihnachtsfilmen.

Bis 7. Januar lädt der „Radeberger Weihnachtszirkus“ nun ein. „Und wir sind optimistisch, dass die Radeberger das Angebot annehmen“, sagt Samuel Endres. „Mit unserem Radeberg-Gastspiel waren wir jedenfalls sehr zufrieden“, fügt er an.

Also: In Radeberg geht Weihnachten nun nicht ohne Zirkus ab …

Radeberger Weihnachtszirkus mit „Circus Magic“ vom 24. Dezember bis zum 7. Januar (außer am 1. Januar). Vorstellungen am 24. Dezember 14 Uhr, sonst täglich 16 Uhr. Tickets unter: Telefon: 0172 3968346 oder am Kassenwagen.

