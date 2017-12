Weihnachtszeit in der Bücherei

In der Weihnachtszeit lädt die Karl-Preusker-Bücherei am Neumarkt große und kleine Besucher zu zwei besonderen Veranstaltungen ein. So ist am Dienstag, dem 12. Dezember, um 15 Uhr die Geschichte von der „Weihnachtsgans Auguste“ zu hören.

Die Mitarbeiter der Bücherei lesen in gemütlicher Runde bei Kerzenschein und einem Glas Glühwein oder Tee die bekannte und beliebte Weihnachtsgeschichte von Friedrich Wolf.

Der Eintritt beträgt zwei Euro. Ganz besonders festlich wird es dann am Freitag, dem 15. Dezember, wenn 15 Uhr in Preuskers „Guter Stube“ die Kerzen angezündet und Weihnachtsgeschichten und -gedichte vorgetragen werden. Dazu spielen Schüler der Musikschule Großenhain weihnachtliche Lieder auf ihren Instrumenten – ein besinnlicher Adventsnachmittag für die ganz Familie.

Auch im Lesebär, dem Kreativtreff in der Bücherei, können in der Weihnachtszeit außer mittwochs noch schöne Dinge zum Verschenken oder Dekorieren für die Weihnachtszeit gebastelt werden. (SZ)

Öffnungszeiten: Mo./Do., 13-18 Uhr; Die./Fr. 10-18 Uhr.

zur Startseite