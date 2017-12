Weihnachtszauber im Osterzgebirge Wenn es dunkel wird, erstrahlt das Bergland im Glanz der Lichter. Und es könnte noch eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung geben.

Am Dippoldiswalder Rathaus steht ein eindrucksvoller Schwibbogen mit traditionellen Motiven. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Wer in der blauen Stunde mal vor die Türe geht oder einen Blick aus dem Fenster wirft, dem geht das Herz auf. Viele Osterzgebirgler zeigen jetzt wieder in der schönsten Zeit des Jahres, die für sie die Adventszeit ist, was ihnen Heimat bedeutet – Tradition mit Bergmann und Engel, viel warmem Licht in der dunklen Jahreszeit und mit betörenden Düften nach Tanne, Weihrauch, Orange und Sandelholz. Beim Besuch von Weihnachtsmärkten, Bergparaden, Mettenschichten und Hutznohmden kehrt Besinnlichkeit ein, ist die Sehnsucht der Menschen nach Familie und innerer Ruhe zu spüren. Die Osterzgebirgler können in der anheimelnden Atmosphäre etwas herunterfahren in dieser immer schneller werdenden Welt. „Weihnachten im Erzgebirge, das ist eine ganz besonders stimmungsvolle Zeit“, sagt Doreen Burgold vom Tourismusverband Erzgebirge. „Hektik und Alltag kann man für Momente vergessen.“ Frau Burgold weiß auch um die besondere Symbolik in der Weihnachtszeit. „Der Ursprung dieses heute sehenswerten erzgebirgischen Lichtermeeres liegt in der Tradition des Bergbaus, im Glauben an Gott und in der Sehnsucht des Menschen nach dem Licht. Der Schwibbogen ist ein typisches Symbol dieser verwurzelten Sehnsucht.“ Und die Adventszeit ist natürlich noch schöner, wenn das Weihnachtswunderland in einen weißen Wintermantel gehüllt ist. Die Osterzgebirgler und ihre Besucher können sich diesmal Hoffnung machen, dass die Schneedecke zumindest im Kammgebiet bis Weihnachten hält. Zwar hat auch im fast 900 Meter hoch gelegenen Zinnwald inzwischen die Quecksilbersäule des Thermometers den Minusbereich verlassen. Die Temperaturen erreichten am Donnerstag die Null-Grad-Marke. Doch die Bewohner in den tieferen Lagen machen sich keine Vorstellung von der weißen Pracht im oberen Osterzgebirge. Die Wetterlage stellt sich zwar gerade um, sagt Norbert Märcz von der Wetterwarte Zinnwald. Es kommt Luft vom Atlantik, und die ist noch etwas warm. Dadurch steigen die Temperaturen, was schon ab Dippoldiswalde deutlich zu spüren ist. „Doch“, so Märcz, „40 Zentimeter Schneehöhe in Zinnwald tauen nicht so schnell weg.“

