Weihnachtszauber im Gästeamt Wer das Büro betritt, steht Unterwartetem gegenüber. Das Staunen geht in der Bibliothek weiter.

Manuela Röder kann die Besucher im Gästeamt in diesem Advent mit einer prächtigen Dekoration der Räume überraschen. Davon dürfen sich Weihnachtsmarktbesucher gern überzeugen. Informationen zur Stadt gibt's obendrein.

Sue Flohr, Schauwerbegestalterin aus Leisnig.

Eine Anlaufstelle für Touristen soll ihre Besucher überraschen können. Das ist sogar ein Bewertungskriterium der Prüfer, die regelmäßig kontrollieren kommen, ob das weiße I auf rotem Grund als Qualitätsmerkmal noch gerechtfertigt ist. Im Moment können Manuela Röder und Sigrun Rüdiger ihre Kundschaft im Gästeamt auf jeden Fall überraschen: mit Adventsschmuck, den manche vielleicht nur von großen Kaufhäusern oder schicken Geschäften kennen.

Das Team allein hätte die Gestaltung nie bewerkstelligen, weder das Materail noch die Zeit dafür aufbringen können. Daher war es froh darüber, das sich Schauwerbegestalterin Sue Flohr angeboten hat, die Dekoration in diesem Jahr zu übernehmen. Kennengelernt haben sich die drei Frauen bei der Gestaltung eines der Schaufester im Gästeamt. „Das stellen wir regelmäßig verschiedenen Gewerbetreibenden der Stadt oder auch Vereinen kostenfrei zu Verfügung, damit sie auf sich aufmerksam machen können“, sagt Manuela Röder.

Ihr Arbeitsplatz ist jetzt vorübergehend mit großen, kupferfarbenen Weihnachtssternen, -kugeln, Gestecken und sogar einer mannsgroßen Etagere geschmückt. Sue Flohr liefert Ideen, wie Geschenke verpackt, Tische und Wände geschmückt werden können – alles passend mit den gleichen Motiven oder farblich abgestimmt. Wer noch nicht weiß, was er Mutter, Tante oder der Freundin schenken kann, findet bei einem Besuch des Gästeamtes vielleicht die entsprechende Inspiration.

In der Bibliothek hat Sue Flohr eine Wand mit Naturmaterial gestaltet, und zwar so, wie man sie als Adventsschmuck eher selten findet. Die Kinder können sich in ihrer Abteilung an großen roten Weihnachtsmannmützen erfreuen. Selbst wenn Sue Flohrs Zeit gerade in den Tagen vorm Advent knapp bemessen ist, hat sie ihr Angebot umgesetzt. „Es hat Spaß gemacht“, sagte die 39-Jährige ohne Umschweife. Seit zehn Jahren ist die Leisnigerin als ihr eigener Chef unterwegs, hauptsächlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie verschönert Filialen einer großen Parfümerie, aber auch Büros von Firmen. Ein eigenes Geschäft hat sie nicht. „Mit dem Gedanken haben wir aber schon mal gespielt“, gibt sie zu.

In Leisnigs Gästeamt zeigt sie Schmückendes und Nützliches in den traditionellen Weihnachtsfarben Rot, Trendiges in Kupfer, aber auch Kugeln in Schwarz. „Ich habe jungen Leuten einmal einen schwarz geschmückten Weihnachtsbaum gesehen. Das war total toll“, erzählt Sue Flohr.

Das Team des Gästeamtes hat in diesem Jahr übrigens schon ein Weihnachtsgeschenk bekommen: einheitliche Shirts in drei Farben sowie Fleecejacken, alles mit dem Stadtwappen bedruckt. Dass die Mitarbeiter in einer touristischen Anlaufstelle in einheitlichem Erscheinungsbild Gästen gegenübertreten, das war auch ein Bewertungspunkt beim Qualitätscheck.

