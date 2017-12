Weihnachtswunder für Nami Allein zurückgelassen in einer Heidenauer Wohnung, war der Rüde fast verhungert. Rettung kam in letzter Minute.

Der Rüde Nami aus dem Tierheim Pirna sucht ein neues Zuhause. Er wurde von den Mitarbeitern des Heims wieder aufgepäppelt, nachdem er drei Wochen ohne Futter in einer Wohnung eingesperrt war.

Das Foto zeigt den Hund, als er aufgefunden wurde.

Heidenau. Schritte. Nami spitzt die Ohren. Schnell läuft der Hund im Außengehege auf die junge Frau zu, die das Eingangstor öffnet. Seine Hoffnung ist begründet. Auch heute gibt es wieder ein Extra-Leckerli für ihn, das der große Rüde schnell verputzt. Danach krault die Mitarbeiterin des Pirnaer Tierheimes Nami noch mal kräftig hinter den Ohren. Es ist offensichtlich, dass er diese liebevolle Zuwendung genießt.

Nicht immer hatte Nami solch ein Glück. Seine Geschichte ist tragisch. Namis Besitzer ziehen im September aus einer Mietwohnung in Heidenau aus. Zusammen mit Katze Tommy wird der Rüde einfach zurückgelassen. Ohne Wasser und Futter. Die Tiere sind hilflos und einsam in der leeren Wohnung. Manchmal werfen Nachbarn etwas Fressen durch das angekippte Fenster. „Man kann sich die Situation gar nicht vorstellen“, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Jana Fritze, die davon ausgeht, dass die Tiere mindestens drei Wochen allein in der Wohnung lebten. Vermutlich trinken Hund und Katze Wasser aus der Toilette. „Tiere sind Überlebenskünstler“, weiß Jana Fritze . Nachdem endgültig klar ist, dass die ehemaligen Besitzer ihre Tiere nicht mehr abholen, alarmieren die Nachbarn die Behörden. Das Veterinäramt wird eingeschaltet und bringt Nami und Tommy im Tierheim Pirna unter. Jana Fritze erinnert sich genau. „Bei dem Rüden sah man jeden Knochen, die Hüfte stand raus, der Kopf war wesentlich größer als der Körper“, berichtet sie. Solch einen Extremfall haben die Mitarbeiter des Tierheimes noch nie erlebt. Sie sind entsetzt.

Katze Tommy steckt die Strapazen besser weg und kann bereits kurze Zeit später vermittelt werden. Nami ist das große Sorgenkind. Sechsmal am Tag wird er mit kleinen Portionen gefüttert, damit sich der Magen an die Nahrung gewöhnen kann. Es folgen eine Parasitenbehandlung und eine Entwurmungskur. Die Rettung gelingt. Heute bringt Nami 30 Kilogramm auf die Waage. Als er im Tierheim eingeliefert wurde, wog er lediglich 17 Kilogramm.

Anzeige gegen Besitzer





Welche Spuren hinterlässt solch eine Misshandlung bei einem Tier? Jana Fritze überlegt genau. „Wir haben bisher keine Anzeichen von einem Trauma oder Verhaltensauffälligkeiten erkennen können. Aber natürlich kann niemand in die Seele des Hundes hineinschauen“, erklärt sie. Zwei Interessenten gab es bereits, die Nami ein neues, diesmal gutes Zuhause bieten wollten. Aber die Vermittlungen zerschlugen sich. „In beiden Fällen ließen die Hauseigentümer keine Tierhaltung zu“, berichte Jana Fritze. Dennoch ist sie zuversichtlich, dass der Dogo-Argentiner-Mischling bald einen neuen liebevollen Besitzer bekommt. „Das künftige Herrchen sollte Erfahrung haben. Nami braucht eine konsequente Hand und ist sehr schmusebedürftig“, betont sie.

Unterdessen müssen die früheren Besitzer von Nami und Tommy, die bekannt sind, mit Konsequenzen rechnen. Gegen sie wurde Anzeige wegen Tierquälerei erstattet. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine Straftat handeln könnte, teilt das Landratsamt Pirna auf SZ-Anfrage mit.

„Der Fall wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Amtsleiterin Benita Plischke.

