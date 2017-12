Weihnachtswette füllt die Hauptstraße 146 Kinder versammeln sich vor der Riesa-Information. Damit verliert Bäcker Brade gegen den Händlerverein – und freut sich.

„Da verliere ich doch gerne", freut sich Bäckermeister Matthias Brade. © Christiph Scharf „Da verliere ich doch gerne", freut sich Bäckermeister Matthias Brade.

Riesa. So eine gut gefüllte Hauptstraße wünscht man sich in Riesa öfter: Dichtes Gedränge herrschte am Sonntagnachmittag vor der Riesa-Information. Auffallend viele kleine Kinder sind dabei – entweder an den Händen ihrer Eltern oder gleich hoch oben auf den Schultern. Sie wollen einen Blick erhaschen auf Sängerin Sophia Venus, die sich als Eiskönigin verkleidet hat. Punkt 15 Uhr ist es dann so weit: Die Sängerin stimmt den Titelsong des Kinofilms „Die Eiskönigin – völlig unverfroren“ an. Manch Kind überrascht seine Eltern oder Großeltern mit Textkenntnis, Moderator Andree Schittko im Schneemannkostüm schaukelt im Takt mit.

Wenig später ist dann klar: Die Werbegemeinschaft Innenstadt Riesa (WIR) hatte die diesjährige Weihnachtswette klar gewonnen. Ziel war es, für die Aktion mindestens 100 Kinder zusammenzubringen. Tatsächlich sind es deutlich mehr: Am Ende werden exakt 146 Kinder gezählt, die mehr oder weniger kostümiert eine lange Reihe bilden und sich einen Kinogutschein für den Film „Die Eiskönigin“ holen. Verlierer der Aktion ist Bäcker Matthias Brade, der für jedes teilnehmende Kind eine Spende von zwei Euro an den Kinderschutzbund Riesa versprochen hat. „Da verliere ich doch gerne“, sagt der Bäcker. Den Rahmen für die Weihnachtswette bildete der Riesaer Einkaufssonntag.

