Weihnachtsstimmung unter Palmen Familie Otto aus Seifersdorf ist seit September auf Weltreise. Sie feiern das Fest auf ihre Art.

Weltreise mit Baby: Mandy und Enrico Otto sind auf ihrer Tour inzwischen auf der thailändischen Insel Koh Phangan angekommen. Die Landschaft ist herrlich, sagen sie. Hier werden sie auch das Weihnachtsfest verbringen. © privat

Palmen, weißer Strand und Sonne satt. Familie Otto aus Seifersdorf genießt ihre Weltreise. Erst auf der Insel Bali in Indonesien, jetzt auf Koh Phangan, einer wunderschönen kleinen Insel im Golf von Thailand, wie Mandy Otto sagt. Zwei Monate werden die Eltern mit ihren fünf Kindern dort bleiben, also bis weit ins neue Jahr.

Während in Deutschland auf den Weihnachtsmärkten gefeiert wird, Heilig Abend die Familien zusammensitzen, Geschenke tauschen und am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, herrscht bei den Ottos Badewetter. Von Weihnachtsstimmung keine Spur, sagt die Seifersdorferin. Allerdings haben sie sich schon Gedanken gemacht, wie der 24. Dezember ablaufen wird. „In unserem kleinen Resort sind bis Weihnachten noch weitere Familien dazugekommen, so dass wir mit 20 Familien und insgesamt 50 Kindern feiern werden.“ Sie freut sich schon auf den Abend. „Wir werden dann am Strand um den in den Sand gemalten Tannenbaum sitzen und Geschenke verteilen. Der Nikolaus kam ja auch schon nach Thailand, wieso sollte der Weihnachtsmann für unsere Kinder hierher keinen Abstecher machen?“

Kinder vermissen den Weihnachtsmarkt

Bei den Kindern schweiften in den vergangenen Tagen die Gedanken aber doch ab und zu in die Heimat. „Sie sagen immer mal, dass sie den Weihnachtsmarkt, die Kerzen, die Leckereien vermissen. Wir Eltern sind uns aber einig: Den Winter in den Tropen zu verbringen, war eine gute Entscheidung und wir bereuen das keine Sekunde.“ Trotz brenzliger Situationen in den vergangenen Wochen, wie die Familie schreibt. Denn Anfang Dezember auf Koh Phangan angekommen, fing es nach ein paar Tagen an zu regnen. Nicht nur kurze Schauer, sondern es regnete den ganzen Tag, die ganze Nacht sehr kräftig. „Kaum einer traute sich raus, wir versuchten die Kinder in den Bungalows zu beschäftigen, veranstalteten Bastelnachmittage und stellten eine Kinovorstellung auf die Beine.“ Doch als dann auf facebook Bilder von überfluteten Bahnstrecken in Thailand kursierten und auch ihre Insel Koh Phangan zum Katastrophengebiet erklärt wurde, wurde es den Seifersdorfern mulmig. Dann schwoll der Fluss an ihrem Haus an, viel Müll, sogar Waschmaschinen und Kühlschränke schwammen vorbei. „Als dann eines Morgens auch noch die Resortangestellten vor unserer Tür standen und sagten, wir sollen unseren Bungalow aufgrund der Wassermassen verlassen, wurde uns anders zumute“, erzählt Mandy Otto. So einen Regen gab es seit sechs Jahren nicht mehr, sagen die Einheimischen. Ihre angespannten Gesichter sprachen eine deutliche Sprache. „Wir versammelten uns alle im oben liegenden Restaurant und flüchteten in die stabileren Bungalows, die nicht umspült wurden.“ Inzwischen war auch der Strom im Resort ausgefallen. Das Restaurant hatte aber zum Glück noch genügend Lebensmittel und kochte leckeres Essen, denkt Mandy Otto an diese bedrohlichen Tage zurück.

Als der Regen abgezogen war, waren überall auf der Insel die Auswirkungen des Regens sichtbar. „Die Einheimischen waren sehr bemüht, schnellstmöglich Normalität zu schaffen.“ Danach fanden auch die Seifersdorfer schnell zum gewohnten Alltag zurück. „Die Kinder können sich frei bewegen, haben Freunde zum Spielen und genießen das Leben. Und wir Erwachsenen haben Zeit zum Plaudern, holen uns Inspiration und lassen die Seele baumeln. Wir fühlen uns wohl hier, sehr sogar und haben gemerkt, dass wir eine Gemeinschaft brauchen, um uns wohler zu fühlen. Was das für unsere Zukunft bedeutet, wissen wir noch nicht“, schreibt die Seifersdorferin. In ihren E-Mails klingt aber auch die andere Seite ihrer Reise an. „Es gibt ebenso Tage voll mit Tränen, mit schlechter Laune, mit Streitereien, mit Sehnsucht. In solchen Momenten würde ich mich am liebsten unter die Decke verkriechen“, heißt es an einer Stelle.

Welche Wünsche bleiben für die Zukunft?

Die Reise biete ihnen jedoch die Möglichkeit zu entdecken, welche Wünsche und Träume sie für das weitere Leben haben und wie sie in Zukunft als Familie leben möchten. „Zurück in das alte, klassische Leben: die Eltern gehen arbeiten, die Kinder sind in den Einrichtungen Kindergarten und Schule verteilt, wir bewohnen ein Häuschen, widerstrebt uns derzeit.“ Wieso um alles in der Welt sollte das Leben darin bestehen, die Zeit getrennt von seiner Familie, getrennt von seinen Lieben zu verbringen? Welchen Sinn soll es haben, das beide arbeiten müssen? Nur damit man sich ein Zweitauto, drei Urlaube im Jahr und das tolle Haus leisten kann?, fragen sie sich. Den Entschluss, Anfang September auf Weltreise zu gehen, haben die Seifersdorfer bisher nicht bereut. Sie selbst sind gespannt, wohin sie die verbleibenden Monate noch führen wird. Für ihre Reise nutzen Mandy und Enrico Otto die Elternzeit. Ein Jahr wollen sie unterwegs sein. „Sollte etwas nicht klappen, dann können wir uns jederzeit in den Flieger setzen und zurückkommen“ lautet ihr Motto.

facebook.com/GemeinsamFreiLeben

zur Startseite