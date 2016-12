Weihnachtsstimmung in Weißwasser und Umgebung Überall duftete es am Wochenende nach Bratwurst und Glühwein, nicht nur in Weißwasser, sondern etwa auch in Schleife oder Uhyst.

zurück Bild 1 von 8 weiter In den zwei Festzelten für die zahlreichen Besucher der Traumzauber Weihnacht in Weißwasser trafen sich die Besucher am Abend zum Glühwein. © Rolf Ullmann In den zwei Festzelten für die zahlreichen Besucher der Traumzauber Weihnacht in Weißwasser trafen sich die Besucher am Abend zum Glühwein.

Die Familie Paulus nutzt die Gelegenheit, der Traumzauber-Weihnacht einen Besuch abzustatten.

Die Geschichte von Pinnochio ( im Foto) führt im Eismärchen die Darsteller und das Publikum in der Eisarena Weißwasser ...

... in ferne Länder und auf das Meer.

Der viel bestaunte Pfefferkuchenmann schenkt den Besuchern der 5. Schlossweihnacht am Sonnabendnachmittag im Innenhof des Neuen Schlosses im Fürst Pückler Park in Bad Muskau Zaubernüsse als Souvenir. Die kleinen Gaben sollen die Erfüllung von Wünschen bewirken – wenn man nur fest daran glaubt.

Der Spielmannszug Bad Muskau erfreut die Besucher zum Auftakt der Schlossweihnacht mit seinen Weisen.

Im Kinderwagen kam die kleine Charlotte mit ihren Eltern zum Uhyster Adventsnachmittag. Links Sängerin Tanja Donath und Pianist Michael Bartke.

Das sorbische Bescherkind ließ sich natürlich auch beim diesjährigen Adventsmarkt in Schleife blicken und hatte für die Jüngsten so manche Überraschung dabei.

Weißwasser: Gleichfalls zum fünften Mal öffneten sich auf dem Markt vor dem Rathaus die Türen zur Traumzauber-Weihnacht. Zahlreiche Stände und das Rahmenprogramm für die ganze Familie lockten die Besucher am Sonnabend und Sonntag in Scharen in und um die beiden Festzelte auf dem Markt. Auch in diesem Jahr bewährte sich das Konzept der Anordnung der Buden und Fahrgeschäfte rund um die beiden Zelte. – Gleich zweimal begeisterten die Mitwirkenden am Eismärchen Pinocchio die Besucher in der Eisarena Weißwasser. Die rund 100 jüngeren und schon etwas älteren Könner auf den blanken Kufen betraten das Eis doch mit etwas Herzklopfen. Denn hier sollte das Stück nun seine langerwartete Uraufführung vor einem großen Publikum erleben. Als dann aber tosender Beifall nach 75 Minuten toller Eislaufkunst durch die Halle brandet, waren die Mühen unzähliger Übungsstunden bei den Mitwirkenden schnell vergessen. Seit dem 25. August wurde im Eislaufverein Dresden intensiv an diesem neuen Eismärchen gearbeitet. 20 Techniker sorgten in beiden Vorstellungen für den guten Ton und eine stimmungsvolle Beleuchtung.

Bad Muskau: Am Sonnabendnachmittag strebten zahlreiche Besucher sowohl aus der Neißestadt als auch aus zahlreichen Orten rings um Bad Muskau dem Neuen Schloss im Fürst-Pückler-Park entgegen. Zum fünften Mal erwartete sie hier die Schlossweihnacht. Mit ihrem romantischen Flair hat sie sich seither den Ruf einer der gefragtesten Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz erworben. Das Erfolgsrezept verdankt die Schlossweihnacht jedoch nicht nur der eindrucksvollen Kulisse, sondern vor allem den zahlreichen Vereinen und kulinarischen Anbietern an den Ständen. Statt des in diesen Tagen dauergestressten Weihnachtsmanns kam in Bad Muskau der Pfefferkuchenmann und avancierte mit seinen Zaubernüssen zum unumstrittenen Publikumsliebling.

Uhyst: Schon zum siebenten Mal in Folge hatte der Förderverein Adelspädagogium-Dannenberghaus Uhyst zum traditionellen Adventsnachmittag eingeladen und viele Besucher aus Nah und Fern waren gern der Einladung gefolgt. Johanna Gruner, die „Kulturfee“ von Uhyst, sagte im Gespräch mit der SZ, dass es bis 2009 im Dorf keinen Weihnachtsmarkt gab. „Wir meinten damals, das ändern zu müssen und die Idee kam bei unseren Bürgern wirklich gut an.“ Besonders gefiel den Gästen diesmal die weihnachtliche Musik mit der Sängerin Tanja Donath aus Bautzen und ihrem Begleiter am Piano, Michael Bartke aus Sornßig. Es erklangen klassische Weihnachtslieder und Weihnachtsschlager. Tanja Donath ist ausgebildete Opernsängerin, freischaffend und arbeitet neben dem eigenen Gesang auch als Gesangspädagogin an Grundschulen. Und natürlich kam auch der Weihnachtsmann und brachte für jedes Kind ein kleines Geschenk mit. Im Uhyster Ratssaal konnten Modelleisenbahnen bewundert werden, so eine TT- und eine H0-Anlage von Rainer Kissel und eine Gartenbahn von Helmut Gerlach. Die beiden Hobbyeisenbahner konnten sich über interessierte Zuschauer nicht beklagen.

Schleife: Sonntagnachmittag fand rund um die Evangelische Kirche in Schleife wieder der traditionelle Adventsmarkt statt. Dichtes Gedränge herrschte an den Ständen mit Glühwein, Bratwurst, frisch geräucherten Forellen und Grillhähnchen. Natürlich kam auch das Sorbische Schleifer Christkind und überbrachte den Besuchern Glück und Segen zur Weihnacht. Im Saal des SKC war das „Klein Erzgebirge“ aus Oederan mit einer Gartenbahn präsent.

zur Startseite