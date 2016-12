Weihnachtsstimmung in Niesky und Umgebung Überall duftete es am Wochenende nach Bratwurst und Glühwein, nicht nur in Niesky, sondern etwa auch in Mücka oder Kodersdorf.

Am späteren Abend waren vor allem die etwas jüngeren Besucher auf dem Zinzendorfplatz unterwegs.

Kinder und Erwachsene staunten über die große TT-Modelleisenbahnanlage in der Jahnhalle in Niesky.

Der Weihnachtsmann freut sich über die von den Kindern gebastelten Weihnachtsgeschenke. Dafür gibt es eine Gabe auf dem Weihnachtsmarkt Kodersdorf.

Die Märchenoma las den Kindern auf dem Mückaer Weihnachtsmarkt das Märchen von der „Goldenen Gans“ von den Gebrüdern Grimm vor.

Die Steffen Peschel Band aus Görlitz bereitete dem Publikum einen musikalischen Genuss in der Kirche der Brüdergemeine Niesky.

Die Geschichte von Pinocchio führt im Eismärchen die Darsteller sowie das Publikum in der Eisarena Weißwasser am Sonnabend in ferne Länder und auf das Meer hinaus.

Der große Pfefferkuchenmann schenkte den Besuchern der fünften Schlossweihnacht im Innenhof des Neuen Schlosses in Bad Muskau Zaubernüsse.

Niesky: Das Konzept, den Nieskyer Weihnachtsmarkt enger zusammenzurücken, bewährte sich auch in diesem Jahr. Statt Weitläufigkeit beherrschte anheimelnde Enge und mitunter auch ein klein wenig Gedränge die Szenerie. Besonders in den Abendstunden konzentrierte sich das Geschehen auf die Fläche vor den Buden des kleinen Weihnachtsmarktes sowie das Zelt des Feuerwehrvereins Niesky. Bis in die Nacht hinein genossen hier die Nieskyer sowie die Gäste von auswärts nicht nur den Glühwein, sondern auch die besondere Atmosphäre. Musikalisch ganz auf die Advents- und Weihnachtszeit ausgerichtet, präsentierte die Steffen Peschel Band ihr Programm im Saal der Kirche der Brüdergemeine Niesky. Viele der traditionellen Stücke kleideten sie dabei in eine andere, neue Form, sehr zum akustischen Vergnügen des Publikums. Auf zwei großen Anlagen rollten am Wochenende die kleinen Züge in der Spurweite 1:120 im Saal der Jahnhalle. Mitglieder des Görlitzer Modelleisenbahn-Vereins betreuten dabei insbesondere die über 35 Quadratmeter große Anlage, die von Detlef Noack erbaut wurde. Sie stellte den Bahnbetrieb auf einer Haupt- sowie einer Nebenbahn der Deutschen Reichsbahn in den 70er Jahren dar.

Kodersdorf: Mit hereinbrechender Dunkelheit wurde es am Sonntagnachmittag auf dem Kodersdorfer Weihnachtsmarkt zunehmend eng, aber dafür auch sehr heimelig. Auf den Mann im roten Mantel hatten die Kinder schon sehnsüchtig gewartet. Denn 30 Mädchen sowie Jungen bastelten in den Tagen zuvor kleine Weihnachtsgeschenke. Zum Dank für ihren Fleiß bekamen sie dafür vom Rauschebart ein kleines Geschenk überreicht. Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt an der Gemeindeverwaltung lebt vom Einsatz der Vereine, der Oberschule, des Kindergartens und von Gewerbetreibenden von Kodersdorf. Nicht zu vergessen ist auch der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, die zu Rundfahrten mit dem Einsatzfahrzeug einlud.

Mücka: Klein aber fein präsentierte sich der Mucker Weihnachtsmarkt am Sonnabendnachtmittag auf dem Dorfplatz. Für die Kinder hat die Märchenoma alias Conny Blaik aus dem großen Buch der Grimm‘schen Märchen die „Goldene Gans“ gelesen, während sich die Eltern am Glühweinstand oder am Grill angenehm unterhalten konnten. Von den Kindern der Kindertagesstätte „Am Storchennest“ wurden den Besuchern dann auch noch weihnachtliche Lieder vorgesungen.

Bad Muskau: Am Sonnabendnachmittag strebten zahlreiche Besucher sowohl aus der Neißestadt als auch aus zahlreichen Orten rings um Bad Muskau dem Neuen Schloss im Fürst-Pückler-Park entgegen. Zum fünften Mal erwartete sie hier die Schlossweihnacht. Statt des in diesen Tagen dauergestressten Weihnachtsmanns kam in Bad Muskau der Pfefferkuchenmann und avancierte mit seinen Zaubernüssen zum unumstrittenen Publikumsliebling.

Weißwasser: Gleichfalls zum fünften Mal öffneten sich auf dem Markt vor dem Rathaus die Türen zur Traumzauber-Weihnacht. – Gleich zweimal begeisterten die Mitwirkenden am Eismärchen Pinocchio die Besucher in der Eisarena Weißwasser. Die rund 100 jüngeren und schon etwas älteren Könner auf den blanken Kufen betraten das Eis doch mit etwas Herzklopfen. Denn hier sollte das Stück nun seine langerwartete Uraufführung vor einem großen Publikum erleben. Als dann aber tosender Beifall nach 75 Minuten toller Eislaufkunst durch die Halle brandet, waren die Mühen unzähliger Übungsstunden bei den Mitwirkenden schnell vergessen.

