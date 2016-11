Weihnachtsstimmung im Rödertal

In Arnsdorf kam der Weihnachtsmann mit dem Sattelschlepper ins Karswaldbad und begeisterte dann natürlich vor allem die Kinder. © Thorsten Eckert

Schon am ersten Advents- Wochenende locken in mehreren Orten rund um Radeberg die Weihnachtsmärkte. Und die Organisatoren hatten sich überall eine Menge einfallen lassen, wie unsere Bilder aus Ullersdorf, Langebrück, Arnsdorf, Lomnitz und Hermsdorf zeigen. Auch in Radeberg selbst gab es schon weihnachtliches Flair – in der Grundschule Süd und in der Ludwig-Richter-Schule. (szo)

