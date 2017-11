Weihnachtsstimmung allerorten Am kommenden Wochenende eröffnen in vielen Orten im Landkreis die Weihnachtsmärkte. Dazu gibt es im Landkreis noch viel mehr Veranstaltungen – von Pittiplatsch über Paldauer bis zum Kabarett. Das und viel mehr findet man im sz-veranstaltungskalender.com.

Schlesischer Christkindlmarkt in Görlitz. © Nikolai Schmidt

Nur drei Wochen vor Weihnachten ist diesmal der erste Advent. Die Weihnachtsmärkte in der Region werden Glühwein, Leckereien, Weihnachtsmusik und Holzkunst und Vielem mehr locken. Der Christkindelmarkt in Görlitz eröffnet am Freitag, in Bautzen der 634. Bautzener Wenzelsmarkt. Am Sonnabend gibt es den Herrnhuter Weihnachtsmarkt, am Sonntag den weihnachtlichen Karasek-Naturmarkt in Seifhennersdorf und auf dem Ehrlichthof in Rietschen das Wichtelfest. Am Sonnabend und Sonntag ist auf dem Bad Muskauer Marktplatz Adventsfest. Im Görlitzer Theater feiert am Sonnabend das 40. Weihnachtskonzert Premiere. Weihnachtliche Musik spielen auch die Paldauer in der Löbauer Messehalle, die Löbauer Chöre geben in der Johanniskirche ein Weihnachtskonzert ... Und Pittiplatsch besucht mit seinen Freunden am Sonntag das Nieskyer Bürgerhaus. Weiter Tipps gibt im sz-veranstaltungskalender.com.

zur Startseite