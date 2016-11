Weihnachtsspenden für Kinder von Flüchtlingen Im Meißner Rathaus findet am 9. Dezember eine Weihnachtsfeier für geflüchtete Kinder statt. Diese sollen beschenkt werden.

Die Diakonie im Kirchenbezirk Meißen bittet um Spenden für die Weihnachtsfeier für geflüchtete Kinder. Diese wird am 9. Dezember im Meißner Rathaus stattfinden. Um 15 Uhr wird die Questenbergschule ein Programm bestehend aus Musik und einem Krippenspiel vorführen. Damit viele Kinder beschenkt werden können, bitten die Verantwortlichen um Geschenkspenden in Form verpackter Schuhkartons, gefüllt mit unverderblichen Gaben. Die Geschenke sollen Kinder im Alter von drei bis sechs, sieben bis zehn und elf bis zwölf Jahren erreichen. Die Diakonie bittet darum, die Geschenke mit einem Kärtchen zu versehen, auf dem die Altersgruppe und das Geschlecht des Empfängers angekreuzt werden sollen. (SZ/mhe)

Die Geschenke können vom 28. November bis zum 8. Dezember am Markt 3, Zimmer 023 oder 121, abgegeben werden. Rückfragen an: kerstin.grimmer@diakonie-rg.de oder Telefon 7273562 oder an die Stadt Meißen: asyl@stadt-meissen.de, Telefon 467125

