Weihnachtsspende für das „Spatzennest“ In der Zittauer Kita brachte nicht nur der Weihnachtsmann gute Gaben mit.

Anja Fellendorf und Markus Horn überbrachten am Donnerstag im Beisein des Weihnachtsmannes eine Spende in Höhe von 3 000 Euro an den Zittauer Awo-Kindergarten „Spatzennest“. © Matthias Weber

Obwohl es bis zur Bescherung noch ein paar Tage Zeit ist, herrscht am Donnerstagvormittag im Zittauer „Spatzennest“ an der Carpzovstraße hektisches Gewimmel. Andrea Klose, langjährige Leiterin der Kindertagesstätte des Awo-Kreisverband Oberlausitz e. V., kennt natürlich den Grund.

„Wir bekommen schon heute ein vorfristiges, mehr als großzügiges Weihnachtsgeschenk“, kündigt sie an. „Die Firma ‚Ifa Immobilien Zittau‘ spendet uns einen Betrag von sage und schreibe 3 000 Euro.“ Diesen überreichte Markus Horn, dessen Sohn die Kita besucht. Und er ergänzt: „Unsere Firma verwaltet an der Friedrich-Schneider-Straße, also gleich nebenan, ein Grundstück, das beim letzten Hochwasser ebenso betroffen war wie das ‚Spatzennest‘.“ Die Kita habe es umso mehr getroffen, da man erst kurz zuvor dieses neue Domizil übernommen hatte.

Mit dem Geld und und einer von Frau Klose initiierten Spendenaktion, die bisher 2 815 Euro einbrachte, kommt die Kita dem von den Kindern gewünschten Bodentrampolin einen weiteren Schritt näher.

Doch damit war die Überraschung für die Kinder längst nicht zu Ende, denn der Weihnachtsmann brachte noch einen Sack voller kleiner Geschenke mit. Passend zum Anlass Geldscheine und glitzernde Münzen, natürlich nicht für das Portemonnaie, sondern für die Leckermäuler, denn unter der Verpackung lockte süße Schokolade.

