Weihnachtsschmuck für den Kreisel Altenberg möchte den Liebenauer Kreisverkehr hübsch machen. Weil das dauert, ergreifen andere die Initiative.

Altenberg hat zwar kein Eingangstor, dafür aber einen „Eingangskreisel“. Der sieht nicht gerade einladend aus. Deshalb bemüht sich die Stadt um eine Neugestaltung. Weil die auf sich warten lässt, haben Witzbolde einen Weihnachtsbaum aufgestellt. © Egbert Kamprath

Altenberg. Am Zustand des Liebenauer Kreisverkehrs hat sich trotz mehrfacher Kritik nichts geändert. Nach wie vor sieht er trostlos aus, weil im Inneren nur Schotter liegt. Das gefällt auch Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) nicht. Er hatte den festen Willen, den Kreisel ansehnlich zu machen, denn dieser markiert die „Außengrenze“ der Bergstadt. Schließlich fahren viele Urlauber an dieser Stelle ins Stadtgebiet. Doch die bereits angeschobene Diskussion zur Verschönerung des Kreisels wurde auf Eis gelegt, weil die Stadt mit dem Bauherrn des Kreisels, der bundeseigenen Planungsgesellschaft Deges, zerstritten ist.

Dabei geht es um eine größere Summe, die die Deges von Altenberg haben will. Für das Rathaus kam das überraschend, obwohl das Bauamt und Liebenaus Ortsvorsteher Mathias Wohl (Wählervereinigung Liebenau) regelmäßig an den Bauberatungen teilgenommen haben. „Dabei war nie die Rede davon, dass sich die Stadt mit Eigenmitteln am Bau des Kreisverkehrs beteiligen muss“, sagt Kirsten. Erst nach Abschluss der Baumaßnahme fordert nun die Deges, dass die Stadt speziell für den Abschnitt des Fußweges in Richtung Ortslage einen Eigenanteil in Höhe von 16 000 Euro erbringen soll.

Liebenauer zeigen Kreativität

Für die Stadt sei das „schmerzlich“. Denn hätte sie das eher gewusst, hätte sie den Gehweg gleich bis zum neu errichteten Dorfplatz gebaut. Der jetzt von der Stadt geforderte Zuschuss für den Kreisel hätte dafür gereicht, da Altenberg das Geld mit Fördermitteln veredelt hätte. Der jetzt gebaute Fußweg würde nicht im „Niemandsland“ enden, sondern am Dorfplatz.

Da Altenberg die Forderung nicht hinnehmen will, legte die Stadt Widerspruch ein. Inzwischen ist daraus ein Rechtsstreit geworden. Solange der nicht entschieden ist, liegt auch die Gestaltung des Kreisels auf Eis. Die wird sich nach Ansicht von Kirsten auch schwierig gestalten. Denn der Eigentümer der Straße fordert, dass der Kreisverkehr überfahrbar sein muss. Begründet wird das mit der topographischen Lage. Auf zwei der vier Seiten gibt es Gefälle, besonders ausgeprägt ist es auf der Seite zum Autobahnanschluss Bad Gottleuba. Hier besteht die Gefahr, dass „bei glatter Fahrbahn die Fahrzeuge geradeaus über den Kreisverkehr rutschen“, sagt Kirsten. Deshalb werden Aufbauten nach Kenntnisstand der Stadtverwaltung Altenberg nicht genehmigt. Das für den Straßenbau und den Verkehr zuständige sächsische Wirtschaftsministerium hatte dies der SZ bereits vor längerer Zeit bestätigt.

Weil auch Altenberg inzwischen davon ausgeht, dass keine Aufsteller in der Kreiselmitte montiert werden können, schlug Kirsten vor, ballonförmige Körper aus Plaste dort zu installieren. Diese sollten auch beleuchtet werden können. Zwei Funktionen könnten diese Körper erfüllen: Zum einen würden sie die Verkehrsteilnehmer auf den Kreisverkehr hinweisen, zum anderen könnte man mit ihnen den Kreisverkehr aufwerten. Doch so simpel und genial die Idee auch ist, es wird schwierig, sie zu realisieren. Denn es wurden keine Leerrohre verlegt, durch die die Stadt die notwendigen Elektrokabel verlegen kann, sagt Kirsten. Deshalb haben wohl zwei andere Vorschläge mehr Chancen. So gibt es die Idee, den Kreisverkehr mit pflegeleichten Bodendeckern zu bepflanzen. Das würde etwa 5 000 Euro kosten. Alternativ dazu könnte das Innere auch ausgepflastert werden. Vorgeschlagen hatte das der Ortschaftsrat Liebenau. Demnach könnten das Altenberger und das Liebenauer Wappen in die Mitte eingelassen werden. Nach Berechnungen der Stadt würde die Realisierung dieses Vorschlages rund 15 000 Euro kosten. Wann und wie es nun weiter geht, hängt von Ergebnis der Verhandlungen zwischen Stadt und Deges ab. Diese müssen nach Ansicht des Bauamtes in einen Vertrag münden, sagt Kirsten. Denn ohne eine vertragliche Regelung kann die Stadt auf fremdem Grund und Boden nicht investieren. Das verbiete auch das neue Buchungssystem Doppik, mit dem die Stadt Altenberg inzwischen arbeitet. Solange wie sich beide Seiten noch nicht einig sind, können die Liebenauer weiter kreativ sein. Im vorigen Jahr schmückten sie den Kreisel mit einem Tannenbaum, später stand ein Schwein in der Kiste im Rondel. Nun steht wieder ein Tannenbaum in der Mitte.

zur Startseite