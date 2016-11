Weihnachtsschau zeigt Krippen Das Thema der Ausstellung hat viele Facetten. Die Organisatorin hat etwas ganz Besonderes gestaltet.

Romy Hering zeigt eine Kugel und die von ihrer Oma Reinhilde Hering gestalteten Postkarten mit Motiven der heiligen Familie sowie Krippen. Alles soll in der Weihnachtsschau ausgestellt und die Karten auch verkauft werden. © Dietmar Thomas

Nach Sternen, Engeln und Glocken dreht sich in der vierten Weihnachtsausstellung in der Harthaer Stadtkirche alles um Krippen. „Eigentlich geht es ja um die heilige Familie“, konkretisiert Reinhilde Hering. Sie organisiert die Schau und weist darauf hin, dass nicht nur figürlich gestaltete Krippen gefragt sind. „Es gibt viele Varianten, wo und wie die Familie dargestellt ist: auf Karten, Kerzen oder Kugeln“, nennt sie Beispiele.

Reinhilde Hering steuert nicht nur selbst mehrere Krippen zur Ausstellung bei. Sie hat auch eine Postkartenserie zu dem Thema hergestellt. Entstanden sind 20 Karten mit Motiven aus verschiedenen Ländern. „Es ist interessant, wie die Krippen in anderen Ländern gestaltet werden“, sagt sie. Um das zu verdeutlichen, hat sie alle Karten noch einmal auf einem großen Plakat zusammengefasst. Die Serie soll während der Ausstellung verkauft werden.

Die Organisatorin hofft, dass sich viele Harthaer und Menschen aus den Schwesterkirchgemeinden Gersdorf, Großweitzschen-Mockritz und Wendishain mit Exponaten an der Weihnachtsausstellung beteiligen. Die ersten Krippen seien bereits in den Pfarrämtern abgegeben worden, sagt Pfarrerin Maria Beyer. Wer eine solche oder einen anderen Gegenstand mit dem Motiv der heiligen Familie beisteuern möchte, wird gebeten, diesen bis Ende November in einem der Pfarrämter vorbeizubringen.

„Niemand sollte Bedenken haben, dass seine Krippe am Weihnachtsabend nicht Zuhause im eigenen Wohnzimmer steht“, sagt Reinhilde Hering. Die Ausstellung wird am 4. Dezember, dem zweiten Advent, eröffnet. Besichtigt werden kann die Schau außerdem am 11. und 18. Dezember. Danach wird sie wieder abgebaut und die einzelnen Exponate dem jeweiligen Besitzer zurückgegeben.

Wofür der Betrag verwendet wird, den die Kirchgemeinde durch den Verkauf einzelner Stücke erhält, wird anschließend entschieden. Im vergangenen Jahr erbrachten einige der Glocken rund 164 Euro. Die flossen in den Topf für die Orgelsanierung.

Krippenausstellung: Die Exponate sollten mit Name und Anschrift versehen sein. Außerdem sollte vermerkt sein, ob die Krippe nur ausgestellt werden soll oder auch verkauft werden kann.

