Weihnachtsprojekt wird vorbereitet

Schon zum vierten Mal findet am Freitag, dem 25. November, in der Grund- und Oberschule Stolpen ein ganztägiges Weihnachtsprojekt statt. Alle Schüler und Lehrer dekorieren am Vormittag ihre Klassenzimmer und das Schulhaus. Es wird gebastelt, gebacken, gerätselt – weihnachtliche Traditionen stehen im Mittelpunkt. Schüler und Lehrer laden dann von 14 Uhr bis 17 Uhr alle Interessierten ganz herzlich in die Schule ein. Bei Kaffee und Gebäck sowie weihnachtlichen Klängen kann man sich gemeinsam auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen. In vielen Zimmern warten Überraschungen auf die Besucher, sagt Katrin Lattig, die stellvertretende Leiterin der Oberschule. Als Höhepunkt findet ab 17 Uhr im Atrium ein weihnachtliches Programm statt. Hungrig muss keiner nach Hause gehen. Schüler und Lehrer bieten Gegrilltes sowie Pommes und Getränke auf dem Schulhof an. (SZ/aw)

