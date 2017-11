Weihnachtsprogramm auf einen Blick Das Heft für Großenhain liegt im Rathaus und Museum aus. Auch an der Marktbühne steht das tägliche Programm.

Mike Häßlich und Dennis Hentschel vom Bauhof hängen die Sterne an den Großenhainer Weihnachtsmarktbaum. © Kristin Richter

Die Großenhainer hatten es bereits in ihren Briefkästen: das Programmheftchen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt vom 1. bis 23. Dezember. „Es wird immer dicker“, freut sich Stadtsprecherin Diana Schulze. Fast 70 Einzelveranstaltungen werden angeboten: einschließlich der Zabeltitzer Palais-Weihnacht am 17. Dezember, der Veranstaltungen in Kulturschloss, Marienkirche, Museum oder Bücherei. 38 Buden bzw. Elemente wird der Weihnachtsmarkt umfassen, dazu wieder das Kinderkarussell, das Hexenhaus, die Bühne und die Rodelbahn. Der Weihnachtsmann kommt jeden Tag um 17 Uhr und öffnet gemeinsam mit den Kindern den Weihnachtskalender. Die Feldschmiede ist am 3. und 17. Dezember zu bewundern. Täglich ist von 10 bzw. 11 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag bis 20 Uhr geöffnet. (krü)

