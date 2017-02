Weihnachtspost soll Tourismus ankurbeln Mehrere Unternehmen aus Löbau-Zittau haben am Jahresende Tausende Prospekte in alle Welt verschickt – und das ganz uneigennützig.

Ein Ausschnitt des Flyers, der verschickt wurde. © SZ

15 000 Prospekte der Reformationsausstellung haben jüngst ihren Weg in alle Welt gefunden. Und das ganz ohne große Werbekosten. Die Firma Krusekopf legte die Flyer einfach ihrer Weihnachtspost bei. Die Idee zu dieser ungewöhnlichen Aktion entstand im August 2016.

Damals eröffnete der Zittauer Stadtrat Thomas Krusekopf (parteilos) als Stellvertreter von Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) im Städtischen Museum die Vivarelli-Ausstellung. Im Anschluss habe er, so berichtet Krusekopf, beim gemeinsamen Essen mit dem Präsidenten der Vivarelli-Stiftung mit dem Museumsdirektor Peter Knüvener darüber gesprochen, wie man überregional noch stärker mit einfachen Mitteln auf bedeutende Veranstaltungen und Ausstellungen aufmerksam machen könne. Und so ist der Gedanke geboren worden, Prospekte kostenfrei in den Weihnachtspaketen zu versenden.

„Da unser Unternehmen seit mehr als zwölf Jahren im Versandhandel tätig ist und wir Beilagen auch für andere Unternehmen auf Honorarbasis versenden, war es nur eine Frage der zur Verfügung stehenden Werbemittel, dies in Verbundenheit zur Stadt Zittau zu tun“, erklärt Thomas Krusekopf. Die Pakete seiner Firma gehen regelmäßig in zahlreiche Länder Europas sowie in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Das Hirschfelder Unternehmen ist nicht das Einzige, das eine solche Werbeaktion umgesetzt hat. Auch die Firma ecu.de bestückte ihre Weihnachtspakete mit Werbemitteln der Stadt Zittau. Von der Zittauer Imagebroschüre sind rund 3 000 Stück verschickt worden, sagt Firmenchef Andreas Ullmann, der jüngst zum Zittauer Unternehmer des Jahres gekürt wurde. Sein Unternehmen lege in der Weihnachtszeit den Kundenpaketen immer ein kleines Geschenk bei. Voriges Weihnachten gab es obendrauf noch etwas Werbung für die Stadt Zittau.

Vorreiter ist aber die Herrnhuter Sterne GmbH. Seit etwa vier Jahren legt das Unternehmen den Kundenbestellungen in der Weihnachtszeit Informationsmaterial zur Region bei, wie Marketingchefin Jacqueline Schröpel mitteilt. Das Projekt sei zunächst in gemeinschaftlicher Arbeit mit der Touristischen Gebietsgemeinschaft (TGG) Naturpark Zittauer Gebirge ins Leben gerufen worden. Seither entwickelt die hiesige TGG und die TGG Neißeland einen gemeinschaftlichen Flyer, stellt die Region mit ihren Ausflugszielen aus touristischem Aspekt vor.

So werden im Saisongeschäft zwischen 10 000 und 15 000 Flyer versendet. Im Vorjahr kam außerdem durch eine Kooperation mit dem Trixi-Ferienpark Großschönau ein ähnliches Projekt zustande, berichtet Frau Schröpel. Da in der Weihnachtszeit aus aller Welt Bestellungen bearbeitet werden, erreicht die Werbung auch Kunden im europäischen Ausland wie Österreich, Schweiz, Frankreich, Dänemark oder Schweden sowie in Amerika, Neuseeland oder Australien.

Auch die Firma ecu.de verschickte die Tourismusbroschüre ins Ausland. „Wir haben Mails von Kunden bekommen, die sich bedankt haben und gern mal unsere Region besuchen wollen“, erzählt Ullmann. Er könnte sich vorstellen, die Aktion in diesem Jahr zu wiederholen. „Zu Weihnachten bietet es sich an“, meint er. Thomas Krusekopf zeigt sich ebenfalls offen für eine Wiederholung, genaue Pläne gebe es aber nicht. „Am Ende geht es um die Sache, und bisher haben wir immer vieles versucht möglich zu machen“, sagt Krusekopf.

zur Startseite