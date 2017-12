Weihnachtspost ist kein Auslaufmodell Weihnachtskarten an Geschäftspartner haben in Niesky eine lange Tradition. Auf Online-Grüße verzichtet man meist.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist sowohl im privaten Kreis wie auch im geschäftlichen Umfeld ein gerne gewählter Anlass, sich mit lieben Grüßen und Wünschen zu bedenken. Nicht nur das Grußkarten schreiben hat eine lange Tradition, sondern auch das Verschenken von unterschiedlichen Präsenten. Weihnachten bietet sich auch deshalb dazu an, weil man als Unternehmer auf eine gute Zusammenarbeit und erfolgreiche Geschäfte zurückblicken kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass Grußkarten zu Weihnachten eine lange Tradition haben. Im Zuge der allgemeinen Einsparung haben viele Firmen in den letzten Jahren darauf verzichtet, Kunden und Partnern Geschenke zu Weihnachten zu überreichen. Im digitalen Zeitalter fehlt vielen Menschen dennoch häufig die Zeit – oder sie finden es gar überflüssig und schicken ihre Grüße höchstens auf dem digitalen Weg per E-Mail oder Kurznachricht. Doch am aller schönsten sind immer noch die handgeschriebenen Weihnachtskarten oder Briefe auf edlem Papier. Sie sind Ausdruck größter Wertschätzung und kommen am besten an. Viele der Unternehmen rund um Niesky halten auch weiter an der Tradition der herkömmlichen Post fest, und versenden zu Weihnachten einen Gruß per Postkarte.

So sieht es auch Heiko Neumann von der Zinzendorfapotheke. „Wir schreiben noch die Weihnachtskarten nach wie vor mit der Hand oder besuchen unsere Geschäftspartner persönlich. Moderne Medien finde ich persönlich für das Weihnachtsfest zu unpersönlich“.

Recht frühzeitig wünschte auch die Nieskyer Weinhandlung Flicke ihre Kunden eine angenehme Adventszeit. Bereits Ende November verschickte Inhaberin Beate Radisch einen Kartengruß mit einer kleinen süßen Überraschung, denn Schokolade soll ja bekanntlich glücklich machen. Auch der Nieskyer Waggonbau setzt weiter auf diese schöne Tradition. Gleich in mehreren Sprachen wünscht der Schienenfahrzeughersteller den Geschäftspartnern eine frohe Weihnachtszeit und für das kommenden Jahr viel Glück und Gesundheit. Wie Sabine Michler von den Nieskyer Stadtwerken mitteilt, halte man auch hier an dieser Tradition fest. „Wir versuchen immer, ein bestimmtes Thema aufzugreifen oder kleinere Informationen einzuarbeiten.

Die Diakonissenanstalt Emmaus sendet in diesem Jahr einen ganz persönlichen Gruß. In dem persönlichen Anschreiben versenden Vorstand und Heimleitung ihren Partnern ein ganz individuelles Zahlungsmittel - einen Euroschein mit dem Bildnis Luthers im Wert von null Euro. Zudem bittet die Einrichtung neben den Grüßen zum Weihnachtsfest um eine finanzielle Unterstützung für die Schaffung eines stationären Hospizes für Menschen am Lebensende. Dieses soll im kommenden Jahr auf dem Gelände der Diakonissenanstalt entstehen.

Das orthopädische Zentrum in Rothenburg verzichtet traditionell auf das Versenden von umfangreicher Weihnachtspost und spendet stattdessen zu Weihnachten Geld für einen guten Zweck. Wie Nadja Keller vom orthopädischen Zentrum mitteilt, wird die Weihnachtsspende in diesem Jahr auf drei Begünstigte aufgeteilt. Je 200 Euro gehen an die Kinderkrebshilfe Sonnenstrahl und das Missionswerk Ca-Tee-Drale. Zudem kann sich das ambulante Hospiz Niesky über eine Zuwendung in Höhe von 100 Euro freuen.

Auch ein Weihnachtsgruß auf einem ansprechend gestalteten Briefbogen kann eine gute Alternative zur Postkarte sein. Das zeigen so auch die liebevollen Grüße an Geschäftspartner zu Weihnachten und dem Jahreswechsel des Nieskyer Museums, der Oberschule Niesky und der Geschäftsstelle des Deutschen Gewerkschaftsbundes Ostsachsen.

Wie unsere Umfrage ergeben hat, nutzen nur die wenigsten Gewerbetreibenden und Unternehmen rund um Niesky die vorhandenen virtuellen Medien, um sich für die Zusammenarbeit in den den vergangenen Monaten zu bedanken. Nur die wenigsten Weihnachtsgrüße landeten so in der Vorweihnachtszeit in den Onlinebriefkästen.

