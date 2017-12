Weihnachtspforte in Stolpen öffnet wieder Kinder können in der Burgstadt vor Weihnachten einiges erleben. Jetzt heißt es aber erst einmal Stiefel putzen.

City-Managerin Simone Schöne (hinten rechts) hat im Stolpener Rathaus 35 gefüllte Adventskalender an die Stolpener Kindereinrichtungen übergeben. Jede Grundschulklasse und jede Kindergartengruppe hat einen Kalender erhalten. Die Aktion ist ebenfalls Teil des Projektes Weihnachtspforte. © Dirk Zschiedrich

Stolpen. Die Weihnachtspforte in Stolpen öffnet wieder pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember. Glück haben da alle Kinder, die ihre geputzten Stiefel in der Stolpen-Information abgegeben haben. Sollte der Nikolaus den Weg nach Stolpen finden, dann dürfte in den Stiefelchen ein kleines Wichtelgeschenk sein, verrät Citymanagerin Simone Schöne, die die Weihnachtsaktionen in Stolpen auch in diesem Jahr wieder geplant hat. Der Nikolaus wird übrigens 16.30 Uhr an der Weihnachtspforte am Marktplatz erwartet.

Dort findet auch die nächste Aktion am 13. Dezember statt. Treffpunkt ist die Weihnachtspforte am Haus Markt 26. Pünktlich 16.30 Uhr können sich alle Kinder auf wunderbare Geschichten an der Weihnachtspforte freuen. Mit Sicherheit kommt auch der Weihnachtsmann vorbei und lässt sich das eine oder andere Weihnachtslied vortragen. Gestaltet wird diese Aktion von Martina und Reinhard Zellmer.

Offenbar hat der Weihnachtsmann in letzter Zeit schon zuviel Süßes genascht, denn er hat Zahnschmerzen. Deshalb hat sich Simone Schöne für die letzte Weihnachtspforte am 20. Dezember wieder eine schöne Geschichte ausgedacht. Und die geht so: „Die Zahnmännlein haben erbarmungslos zugeschlagen und der liebe Weihnachtsmann hat eine schmerzhafte, dicke Wange. Vielleicht kann Zahnärztin Dr. Jana Böhmer ihm helfen und ihn schnell von dem lästigen Zahnweh befreien?“ Wer möchte, dass dem Weihnachtsmann geholfen wird, sollte am 20. Dezember, pünktlich 16.30 Uhr, auf den Stolpener Marktplatz zur Weihnachtspforte kommen und sich überraschen lassen.

zur Startseite