Weihnachtsmusik aus der Barockzeit In der Stadtkirche sind Werke eines böhmischen Komponisten zu hören, den ein hiesiger Kantor wiederentdeckte.

Zum Adventskonzert der besonderen Art lädt die Stadtkirche St. Marien und Laurentin nach Lauenstein. © Archiv/SZ

Lauenstein. In der Stadtkirche St. Marien und Laurentin zu Lauenstein findet am Sonntag ein Konzert der besonderen Art statt. Dort wird weihnachtliche Musik des böhmischen Barockkomponisten Josef Antonín Sehling. Sehling (1710-1756) aufgeführt. Von ihm erklingen die Messe Pastorale Beati mites und drei weitere Werke für das Weihnachtsfest, so genannte Offertorien.

„Diese dem Weihnachtsfest entsprechend festlichen und heiteren Kompositionen – welche zeitlich parallel zu Bachs Weihnachtsoratorium entstanden – sind von typisch spätbarocker Klangsprache gekennzeichnet und enthalten zudem pastorale und teilweise bereits volkstümliche Anklänge“, sagt Altenbergs Kantor Roy Heyne. So kommt unter anderem eine Hirtentrompete zum Einsatz. Auch interessant:

Die Vertonungen zeichnen das Weihnachtsgeschehen aus der Sicht der Hirten ab. Dass Sehlings Werke aufgeführt werden können, ist ein Verdienst Heynes. Denn die Schriften lagerten im Archiv der Prager Burg. Im Rahmen seiner Masterarbeit an der Dresdener Hochschule für Musik Carl Maria von Weber hat Heyne diese in die heute gebräuchliche Notation übertragen. Für die Aufführung konnte der Kantor mehrere Musiker gewinnen. Den Vokalpart übernehmen die Dresdner Solisten Katja Fischer (Sopran), Uta Volkmar (Alt), Clemens Volkmar (Tenor), Felix Rumpf (Bass) sowie die Kantorei Altenberg. Den Orchesterpart inklusive der Trompeten und Pauken führt das Prager Barockensemble Collegium Marianum aus. Die musikalische Leitung hat Kantor Heyne. (SZ/mb)

Weihnachtsmusik des böhmischen Barocks in der Lauensteiner Kirche, 17.12. um 17 Uhr,

