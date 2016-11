Weihnachtsmeile der Händler kommt Trotz Bauarbeiten: Der Aktionsring hält am Markt auf dem Postplatz in Görlitz fest.

Am Mittwoch soll es losgehen. Dann wollen die Mitglieder der Händlervereinigung Aktionsring Görlitz ihren Weihnachtsmarkt vor der Post auf dem Postplatz aufbauen. „Wenn die geplanten Arbeiten – welche noch auszuführen sind – durch die Stadt erledigt sind“, sagt Aktionsring-Schatzmeister Frank Reimann.

Aber auf jeden Fall soll die Weihnachtsmeile auch in diesem Jahr wieder kommen. Allerdings gestalte sich der Aufbau aufgrund der Gegebenheiten, den Bauarbeiten rund um den Postplatz, schwierig. Und: In diesem Jahr werden die Händler keinen eigenen Weihnachtsbaum haben. Der Grund ist ein einfacher, mit dem neuen Belag vor der Post wurde die entsprechende Hülse beseitigt, die bisher den Baum aufgenommen hatte.

Der Aktionsring musste in der Vergangenheit immer wieder um seine Weihnachtsmeile kämpfen. 2005 beispielsweise, nachdem die Idee entwickelt worden war, durfte der Aktionsring nicht auf den Marienplatz. Die Stadt untersagte es, weil das Konzept nicht zur Krippe gepasst hätte. Der Aktionsring beschränkte sich auf „Weihnachtsinseln“ in der Innenstadt. Die Kulturservicegesellschaft möchte derweil selbst einen Markt am Postplatz etablieren.

