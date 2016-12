Weihnachtsmarkt war voller Erfolg Die Initiatoren versichern, dass es nächstes Jahr eine Neuauflage geben wird. Nur eines könnte dann anders sein.

Nicht nur der Weihnachtsmann, der hier den kleinen Theodor in seinen Sack greifen ließ, war auf dem Hof der Gemeindeverwaltung von Rosenthal-Bielatal dicht umlagert. © Marko Förster

Als die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend schon offiziell beendet war, wurde es noch einmal lebhaft. Die meisten standen schon im Mantel um den Sitzungstisch, doch jeder hatte eine Meinung, wollte seine Eindrücke loswerden. Es ging um die Auswertung des Weihnachtsmarktes. „Alle, die den Markt besuchten, waren des Lobes voll“, sagte Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU). „Das hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute kommen“, kommentierte Steffen Baldauf (Freie Wähler). „Als ich die vielen Autos am Sportplatz gesehen hatte, fragte ich mich erst mal, warum. Dann sah ich die Leute alle auf dem Weihnachtsmarkt“, sagte Marco Löbel (CDU).

Vergangenen Sonnabend hatten Gewerbetreibende den Markt auf dem alten Schulhof organisiert. Es war quasi ein Neuanfang. Zuletzt gab es einen Weihnachtsmarkt auf dem alten Rittergut an der Bergstraße. Den konnte die Eigentümerin aber nicht mehr stemmen. Im vergangenen Jahr gab es deshalb keinen Weihnachtsmarkt. Die neue Initiative kam gut an. Nicht nur bei Besuchern, sondern auch bei den Leuten an den Ständen. Viele halfen, den Hof liebevoll auszugestalten. Sehr wertvoll war auch, dass das Wetter mitgespielt hatte. „Dafür hätten wir eigentlich zum Dank geschlossen in die Kirche gehen müssen“, sagte Bürgermeister Moritz launisch. „Da war es beim Krippenspiel aber schon voll“, entgegnete Dagmar Gottschald (CDU) mit einem Schmunzeln. Auch wenn das Wetter im nächsten Jahr anders sein könnte: Alle Beteiligten versicherten, dass es im nächsten Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt an der Stelle geben wird.

Auch finanziell brachte der Markt der Gemeinde was ein, wenn auch indirekt. Denn vermarktet wurde das Event ja nicht. Der Bürgermeister hielt in der Ratssitzung trotzdem 500 Euro in die Höhe, die an jenem Sonnabend zusammengekommen waren – und zwar an dem Stand seines Einkaufsmarktes, den er im Hauptberuf mit betreibt. Was nicht jeder wusste: Gebhard Moritz hatte im Vorfeld erklärt, sämtliche Einnahmen für ein neues Gerät auf dem Spielplatz zu spenden. Der Gemeinderat muss die Spende noch offiziell annehmen. Diese Formalie fordert der Gesetzgeber und soll im Januar abgenickt werden.

