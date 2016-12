Weihnachtsmarkt verschoben? Der Kalender hält im kommenden Jahr eine ganz besondere Termin-Konstellation parat.

Der Radeberger Weihnachtsmarkt ist ein sicher kleiner, aber durchaus bei den Radebergern und den Gästen der Bierstadt beliebter Weihnachtsmarkt. Traditionell findet der Markt – in der Kirchstraße und vor der Stadtkirche – am dritten Adventswochenende statt. Ob das auch im kommenden Jahr so sein wird, ist derzeit noch offen. © Thorsten Eckert

Zu Weihnachten gehören Rituale. Eines davon ist zum Beispiel auch der Weihnachtsmarkt-Termin in Radeberg. Der findet traditionell am dritten Adventswochenende statt. Ein Termin, auf den sich dabei nicht nur die Besucher, sondern ganz besonders auch die Händler seit Jahren eingestellt haben. Viele von ihnen haben sich den Dezember extra so eingeteilt, dass sie sich dieses Wochenende von Donnerstag bis Sonntag frei halten, um dann in Radeberg eine der Weihnachtsmarktbuden zu mieten. Aber im kommenden Jahr könnte das anders werden. Und das sorgt natürlich für Diskussionen …

Da im kommenden Jahr der vierte Advent und Heiligabend auf einen Tag fallen, wäre das traditionelle Radeberger Weihnachtsmarkt-Wochenende nun also nur wenige Tage direkt vorm 24. Dezember. „Diese zeitliche Nähe könnte vielleicht Auswirkungen auf den Besucheransturm haben“, beschreibt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert die Beweggründe, ausnahmsweise mal einen anderen Termin als Vorschlag in den Raum zu stellen. „Wir haben überlegt, ob wir den Händlern vorschlagen, im kommenden Jahr nicht das dritte, sondern schon das zweite Adventswochenende als Weihnachtsmarkt-Termin ins Auge zu fassen“, so der Stadtsprecher. Entschieden ist das aber noch nicht, stellt er gleich klar. „Es handelt sich tatsächlich nur um eine erste Überlegung, weil wir natürlich auch wissen, dass viele Händler das zweite Advents-Wochenende schon für andere Weihnachtsmärkte verplant haben“, macht Jürgen Wähnert deutlich.

Umfrage gestartet

Um nun zumindest mal eine Art Stimmungsbild zu erhalten – und auch einen Überblick, wie viele der Stamm-Händler bei einer Verlegung nicht nach Radeberg kommen könnten –, hatte die Stadtverwaltung eine Umfrage per Zettel gestartet. „Die Ergebnisse werden wir dann auswerten und schauen, was dabei herausgekommen ist“, beschreibt der Stadtsprecher. Das Ganze sei also als Entscheidungshilfe gedacht – „und nicht schon als vorgegebenes Dogma“, fügt Jürgen Wähnert an. Die Stadt wolle natürlich nicht, „dass wir am Ende ohne 90 Prozent der beliebten Händler dastehen, da ist ja letztlich niemandem geholfen“.

Wobei es aus der Händlerschaft – zumindest der Radeberger Händlerschaft – durchaus auch positive Sichten auf die zeitliche Nähe zu Heiligabend gibt. „Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, da können die Besucher ihre letzten Weihnachtsgeschenke dann eben einfach bei uns in Radeberg kaufen“, sagt zum Beispiel Likörfabrikchef Thomas Tiebel augenzwinkernd. Er ist ja bekanntlich auch im Vorstand des Radeberger Gewerbevereins für das Thema Handel zuständig. Und die Innenstadthändler öffnen ja während der Weihnachtsmarkttage nicht nur länger, sondern laden am Weihnachtsmarktsonntag alljährlich auch zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Große Konkurrenz aus Dresden dürfte da am dritten Advent wohl auch im kommenden Jahr nicht drohen. Denn nach zähem Ringen hatte Dresdens Stadtrat bekanntlich in diesem Jahr gerademal einen verkaufsoffenen Sonntag Anfang Dezember zugelassen, während es im Jahr zuvor gar keinen gab.

Wann nun also der Radeberger Weihnachtsmarkt 2017 steigen wird, soll sich im Frühjahr entscheiden, sagt Radebergs Stadtsprecher.

zur Startseite