Weihnachtsmarkt sucht Helfer Am Sonntag ist ab 14 Uhr Markt am Weihnachtsbaum. Zum Auf- und Abbau brauchen die Veranstalter Unterstützung.

Der Weihnachtsmann hat schon längst an die Tür geklopft und möchte auch in diesem Jahr die Kinder in Lampertswalde wieder besuchen. © Archiv/SZ

Die Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt Lampertswalde sucht freiwillige Helfer zum Auf- und Abbau des Marktes, der am Sonntag stattfinden wird. Der Weihnachtsmann hat schon längst wieder an die Tür geklopft und möchte die Kinder besuchen. Rund um den festlich geschmückten Lichterbaum wird auf dem weihnachtlich gestalteten Gelände des Kinderhauses so mancherlei zu erleben sein.

Es werden traditionell zahlreiche Überraschungen geboten. Schon ab Mittag spielen festliche Weihnachtsklänge, es gibt eine Kaffee- und Kuchentafel der Seniorenhelfer, einen kleinen Händlerbetrieb mit weihnachtlichen Produkten und Speisen.

Kinder aus der Grundschule Lampertswalde werden mit einem kleinen Weihnachtsprogramm auftreten, ebenso die Vorschulkinder aus dem Kinderhaus „Am Raschütz“ gemeinsam mit den Sängern vom Männergesangverein. Im Kinderhaus wird gebastelt, der Bürgermeister schneidet den Riesenstollen der Bäckerei Schramm an.

Handwerker finanzieren Geschenke

Aus dem Weihnachtsmannhaus wurde mitgeteilt, dass gegen 16 Uhr der Weihnachtsmann mit seinem Oberwichtel samt vollbepacktem Geschenkesack zu den Besuchern kommen wird. Vier Handwerksbetriebe und Gemeinderat Bernd Richter haben die Überraschungen finanziert und organisiert.

Am Vorabend, am Samstag, findet ab 18 Uhr ein Dämmerschoppen mit Glühwein- und Bratwurstgenuss bei weihnachtlicher Atmosphäre statt. (SZ)

Wer beim Auf- und Abbau helfen will, kann sich unter der Telefonnummer 035248 82165 bei der IG Weihnachtsmarkt melden.

zur Startseite