Weihnachtsmarkt-Stand bringt 4 000 Euro ein Die Freitaler Lions freuen sich über den Erfolg einer Aktion. Für die Verwendung des Geldes gibt es nun mehrere Ideen.

Der Freitaler Lions-Club hat auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Burgk insgesamt rund 4 000 Euro eingenommen. Das teilt der gemeinnützige Verein mit. Die Mitglieder waren dort, wie in den vergangenen Jahren, mit einem eigenen Stand vertreten.

„Es ist für uns inzwischen ein großes Vergnügen, mit einem eigenen Stand auf dem mittlerweile doch sehr gut etablierten Weihnachtsmarkt in die Weihnachtsstimmung einzutauchen“, so Lions-Präsident Claus-Michael Zwiebel. „Wir sind ja sonst in ganz anderen beruflichen Bereichen tätig.“ Von daher sei Kräppelchen backen, Plätzchen verkaufen, Dresdner Stollen schneiden und heiße Glühbirne ausschenken mal etwas ganz anderes.

An beiden Weihnachtsmarkt-Wochenenden waren die Lions-Mitglieder mit jeweils drei Personen je Schicht im Einsatz. „Das ist dann schon eine Herausforderung, zumal unser Klub aufgrund von Wegzügen aktuell auch nur noch knapp 20 Mitglieder hat“, ergänzt Vorstandsmitglied Stephan Trutschler. In diesem Jahr wollen die Löwen deshalb mehr Kraft in die Gewinnung neuer Mitglieder stecken.

Froh sind die Lions aber erst einmal über das gute Ergebnis des Weihnachtsmarktes. „Wir waren ja dieses Mal im Gegensatz zu den früheren Jahren nur noch mit einem Stand vor Ort“, so Mitorganisator Mario Bielig. Dennoch sei die Aktion ein Erfolg gewesen. Ein Heißgetränk aus selbst gekochtem Birnensaft mit wahlweise Birnenbrand oder Amaretto sei der Verkaufsrenner gewesen. „Wir waren schlichtweg ausgetrunken und hätten keinen weiteren Tag mehr auf dem Weihnachtsmarkt durchgehalten.“

Mit dem eingespielten Geld wollen die Lions 2017 eine ganze Reihe an sozialen Projekten in Freital und der näheren Umgebung unterstützen. „Wir haben schon einige Anfragen vorliegen und werden uns in einer der nächsten Sitzungen darauf verständigen, wer in diesem Jahr unterstützt wird“, so Präsident Zwiebel. (SZ)

