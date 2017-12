Weihnachtsmarkt rutscht auf Platz fünf In der vergangenen Woche haben einhundert Besucher den adventlichen Tummelplatz bewertet. Und Silvio Zschage ist weiterhin unterwegs.

Weihnachtsmarkt Großenhain: MDR-Umfrage mit Silvio Zschage. © Kristin Richter

Großenhain. Noch bis zum 22. Dezember muss der MDR-Sachsen-Reporter durchhalten. Denn bis dahin ist der 38-Jährige mit seinem Redakteurskollegen Stefan Kieslich in Sachsen unterwegs und klappert die verschiedensten Weihnachtsmärkte ab. Insgesamt 25 ihrer Art werden in diesem Jahr genau unter die Lupe genommen und von jeweils einhundert Besuchern nach festgelegten Kriterien bewertet. Wie ist die Atmosphäre? Stimmen die Unterhaltung, der Service und das Preis-Leistungs-Verhältnis der angebotenen Leckereien und Getränke?

In der Röderstadt hatte Silvio Zschage bereits am vergangenen Mittwoch Station gemacht. „Die Großenhainer können stolz sein! Sie haben einen schönen Markt, auf dem man sich wohlfühlt“, hatte der beliebte Morgenmoderator gelobt. Das Votum der befragten Besucher ergab letztlich Note 2,0. Unsaubere kaputte Tischdecken, eine unbefriedigende Parkplatzsituation und nicht ganz so viele Angebote für jugendliche Gäste waren der Grund dafür, dass es nicht für einen besseren Schnitt reichte.

Allerdings: Er sorgte immerhin dafür, sich neben dem Dresdner Stallhof, vor dem Markt in Meißen (2,3) und in rechnerische Nähe des Dresdner Strietzelmarktes (1,8) einzureihen. Den damit erreichten vierten Platz in der bisherigen Gesamtwertung mussten die Großenhainer indes aber an Zwönitz (1,9) abtreten. Und wo er am Ende landen wird, werden die nächsten Stippvisiten zeigen. In den kommenden Tagen wird Silvio Zschage noch Auerbach, Grimma, Zittau, Wurzen, Scharfenstein, die Festung Königstein, Annaberg, Chemnitz, Pirna, Seiffen und Zwickau besuchen.

