Weihnachtsmarkt mit vielen Helfern

Spendenübergabe für Kinder in Afrika in Weinböhla. © Norbert Millauer

An der Oberschule öffnete am Mittwochnachmittag der wohl kürzeste Weihnachtsmarkt der Gemeinde. Trotzdem haben sich alle 20 Klassen, die Lehrer und Eltern an den Vorbereitungen beteiligt.

Nachdem der Bauhof die Stände und den Weihnachtsbaum aufgebaut hatte, waren die Schüler der 10. Klasse für das weihnachtliche Schmücken verantwortlich. In der Schule gab es eine Bastelecke und um 18 Uhr öffnete sich mit einem weihnachtlichen Programm in der Sporthalle die siebente Tür des Weinböhlaer Adventskalenders.

Einen Teil der Einnahmen spendet die Schule für Kinder in Afrika. (SZ/pz)

