Weihnachtsmarkt mit Kalaschnikow Der Großenhainer Keiler-Wirt Mario Günther lädt mit dem Armee-Spaß-Verein ins Kasino der Offiziere am Neuen Lager ein.

Mario Günther als letzter Russe. © privat

Das ehemalige Offizierskasino der Roten Armee im Königsbrücker Neuen Lager wird am 10. Dezember zum dritten Mal Schauplatz eines Adventsmarktes der besonderen Art. Wenn der Armee-Spaß-Verein (ASV) aus Ortrand einlädt, kann so ein vorweihnachtliches Treiben nur russisch ausfallen. Olga und Tanja aus Berlin bringen die Folklore der Putin-Landsleute mit. Und Mario Günther, der letzte Russe von Großenhain, sorgt fürs Catering. „Bratwurst und Kesselgulasch – richtig deftig“, so der Wirt vom „Wilden Keiler“ am Speicher in Großenhain. Mit Uniform, Fliegermütze und Kalaschnikow lässt er die „Freunde“ noch einmal auferstehen.

17 Uhr beginnt das vorweihnachtliche Treiben. „Und keiner muss mehr Sorge haben, dass das Wasser von der Decke in den Glühwein tropft“, so Uwe Meier, Chef des 2005 gegründeten Ortrander Vereins. Denn das Dach des Kasinos ist neu und damit dicht. Auch dank Wolfgang Hausdorf aus Dobra, der mit seinem Abrissunternehmen KBR Baustoff-Recycling das Kasino gekauft hat, statt es abzubrechen.

Ein Familienfest soll dieser Weihnachtsmarkt werden. Eine Hüpfburg wird für die Jüngsten aufgestellt. In der Flimmerstunde laufen russische Märchen und wecken Erinnerungen an „Professor Flimmrich“ im DDR-Kinderfernsehen.

Keine Angst vorm „letzten Russen“

Doch weder vor Mario Günther mit seinem martialischen Aussehen noch vor dem Weihnachtsmann müssen die Kinder Angst haben. „Sie sollten ein Gedicht oder ein Liedchen parat haben, wenn der Weihnachtsmann kommt“, schmunzelt Uwe Meier. Besonders freut er sich, in diesem Jahr den Karnevalsverein aus Königsbrück begrüßen zu können. Der bringt eine Showeinlage aus seinem Programm der 45. Königsbrücker Faschingssaison mit.

Wodka bis zum Abwinken

Musik, Essen und Programm – da fehlen nur noch die richtigen Getränke. Auch dafür sorgen der Keilerwirt und der Armee-Spaß-Verein. „Glühwein und Wodka stehen als Durchwärmer zur Verfügung“, meint Uwe Meier.

Schließlich können sich die Besucher auch davon überzeugen, wie der ASV das ehemalige Offizierskasino bereits auf Vordermann gebracht hat. Am vorigen Wochenende war Arbeitseinsatz, da wurde zum Beispiel ein neuer Fußboden verlegt. „Wir sind mit dem Weihnachtsmarkt erst zum zweiten Mal im Kasino“, sagt Uwe Meier. Die Nutzung soll helfen, die Sanierung noch weiter voranzubringen.

Adresse: Königsbrück, Hoyerswerdaer Straße.

Weitere Veranstaltungen 2017: 16. April 2017 Ostereierkullern; 25. Mai Männertag; 7. Oktober 4. Armeetreffen; 9. Dezember vorweihnachtliches Treiben.

zur Startseite