Weihnachtsmarkt mit Glasinvest-Tanne Der Baum wurde gestern Morgen vor der Friedenskirche in Altkötzschenbroda aufgestellt.

Endlich steht der Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz. © Arvid Müller

Jetzt zieht trotz der eher frühlingshaften Temperaturen so etwas wie Feststimmung ein auf dem Anger in Altkötzschenbroda. Nicht nur, dass die ersten Buden schon aufgebaut sind. Zwei Weihnachtsbäume für den am Freitag beginnenden Weihnachtsmarkt stehen nun auf dem Anger. Auch der Große auf dem Kirchplatz.

Die Tanne stammt vom Glasinvest-Areal, wo sie beim Aufräumen im Gelände – für den Neubau von Wohnungen und Geschäften – gefällt wurde. Mitarbeiter der Firma Nehlsen haben den etwa zehn Meter hohen Tannenbaum von Ost nach West transportiert. Den Baum gibt’s gratis für die Stadt. Sie zahlt nur Fällung und Transport. (SZ/IL)

