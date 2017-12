Weihnachtsmarkt mit Adventslauf Auch in diesem Jahr gibt es einen Weihnachtsmarkt in Luchau. Dort wird auch Sport getrieben – für einen guten Zweck.

Spendenläufe sind in Mode gekommen. Warum eigentlich auch nicht, wenn es einem guten Zweck dient und dann auch noch der Gesundheit zuträglich ist. © Symbolfoto Jens Trenkler

Glashütte.Der Weihnachtsmarkt in Luchau findet am Sonnabend an der Alten Schule statt und wird vom SV Luchau organisiert. Um 14 Uhr wird eine Stollenstube eröffnet, 15.30 Uhr wird ein Märchenfilm gezeigt. Gegen 16.30 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet. Um 18 Uhr beginnt dann die Weihnachtsparty. In Luchau geht es aber nicht nur besinnlich, sondern auch sportlich zu. Der Sportverein lädt wieder zu einem Adventsspendenlauf unter dem Motto „Laufen für den guten Zweck“ ein. Der Lauf startet um 14 Uhr vor der Alten Schule. „Von da aus geht es hoch auf die alte Eisenstraße, den Gleisberg hinunter, über den Felsenberg nach oben und über das Luchauer Kreuz zurück ins Ziel zur Alten Schule“, informiert Vereinschef Christian Fiebiger. Die Strecke ist etwa fünf Kilometer lang. Wer will, kann auch zehn Kilometer laufen. Wer fünf Kilometer läuft, hat eine Startgebühr von fünf Euro zu leisten, beim Zehn-Kilometer-Lauf sind es zehn Euro. „Die kompletten Einnahmen aus dem Spendenlauf gehen an die Kitas der Stadt Glashütte“, sagt Fiebiger. Im letzten Jahr konnte sein Verein 145 Euro spenden. (SZ/mb)

zur Startseite